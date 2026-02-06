Pour la sortie de “Marty Supreme”, un cinéma parisien organise un concours de sosies de Timothée Chalamet

En octobre 2024, Timothée Chalamet avait provoqué un attroupement et une intervention de la police à New York en se présentant à un concours de sosies de Timothée Chalamet… qu’il avait perdu. Après avoir mis ses fans français en PLS en se pointant lors du pop-up surprise au MK2 Bibliothèque mercredi dernier, avant la sortie de son très attendu film Marty Supreme, le comédien pourrait-il refaire le coup ? Car le cinéma parisien l’Arlequin organisera lui aussi un concours de sosies de Timothée Chalamet lors d’une prochaine séance du film, qui sort le 18 février.

Le cinéma de la rue de Rennes, dans le 6e, diffusera d’ailleurs le film en avant-première le 13 février, dans un format 70 mm argentique (une sorte d’Ultra-HD version ciné) unique à Paris. Le jour de la sortie, une séance spéciale est prévue avec l’enregistrement en public du podcast Anaïs se fait des films, avec la journaliste Anaïs Bordages, qui vote aux Golden Globes et qui a rencontré l’acteur ainsi que le réalisateur Josh Safdie.

L’Arlequin a aussi prévu des animations avec des tables de ping-pong bien sûr, et même une soirée beer pong. Sur son compte Instagram, le cinéma a précisé que la date du concours de sosies serait annoncée très bientôt sur ses réseaux. C'est le moment de soigner sa moustache !

Où ? 76 rue de Rennes, Paris 6e.

Quand ? à partir du 13 février.

Combien ? 9,20-11,90 € la séance.