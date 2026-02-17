Pour le lancement de son vin, Time Out invite Haikara chez Chop Chop

Au menu de la journée de lancement ? Du vin rouge et des burgers karaage.

Veni, viti, Paris ! On vous en parle depuis quelque temps mais ça y est, il est là. Le vin Time Out Paris sera disponible à la vente en exclusivité chez Chop Chop à partir du dimanche 22 février. Ce vin nature a été élaboré en 2024 par Patrick Bouju et Justine Loiseau au domaine de la Bohème (Auvergne) et choisi en collaboration avec Chop Chop, notre bar à vins préféré, élu “Meilleure vibe” lors des Time Out Paris Food & Drink Awards 2024.

© Haikara

Cet assemblage de cépages du Sud (cinsault, mais aussi grenache noir, carignan, syrah, muscat d’Alexandrie) associée au gamay du Beaujolais donne un rouge, accessible et léger mais avec un terroir très présent. “Paname en bouteille” résume Houssine Bouchama, le directeur de Time Out France.

Du vin et du karaage

Et qu’est-ce qu’on mange avec ce vin rouge, équilibré aux notes de cerise ? De la friture ! Pour marquer l’arrivée de cette première bouteille de l’histoire de Time Out, le chef Sho Miyashita de chez Haikara et Haikara Deep Fried (Meilleure adresse de friture lors des Time Out Paris Food & Drink Awards 2024) va se glisser, pour une journée seulement, derrière le mini comptoir du trio de fondateur Julien Pham, Ismaël Jmili et Ramy Ndione. C’est sans réservation et ça dure tout l’après-midi, du brunch à l’apéritif dominical.

Au menu ? Une pluie de burgers au karaage pour accompagner la dégustation, à base de poulet mariné et frit, sauce soja, mayonnaise et buns artisanal. On se voit dimanche ?

Quand ? Dimanche 22 février de midi à 18h

Où ? 48 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e

Combien ? Entrée libre. Verre 6€. Bouteille 36€.