Pour Pâques, participez à une chasse… aux os

A l’occasion du week-end de Pâques, le musée de l’Homme propose une alternative originale à la traditionnelle chasse aux œufs. Le lundi 10 avril, le spot du 16e invite petits et grands à partir à la quête d’os (ils sont en chocolat, on vous rassure). Pour cette activité insolite, rendez-vous au 1er étage, dans la célèbre galerie de l’Homme. Accompagné d’un guide, ce jeu de piste vous invite à découvrir l’impressionnante collection de squelettes du musée tout en se la jouant Indiana Jones à la recherche de fémurs et autres métacarpiens à croquer.

Accessible dès l’âge de 3 ans, cette drôle de chasse aura lieu tout au long de la journée, dans des créneaux d’une heure de 10h à 16h. Pour pouvoir déguster ces os chocolatés, il faudra préparer 5 € par archocologue et se présenter à l’entrée de la galerie. De quoi allier jeu, gourmandise et culture et faire de vous le parent/baby-sitter le plus cool du monde.

Quoi ? Chasse aux os

Où ? 17 place du Trocadéro, Paris 16e

Combien ? 5 €