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Paris

Soirée Time Out x Chop Chop x Hugo Mendoza
© Syrine Ben Slimane | Lors de la soirée Time Out x Chop Chop x Hugo Mendoza
© Syrine Ben Slimane

Que faire à Paris ce week-end du 23 au 25 octobre ?

Concerts, expos, films, théâtre, bars, restos : notre sélection des meilleures choses à faire ce week-end à Paris !

Rémi Morvan
Écrit par La Rédaction et Rémi Morvan
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Tous les jeudis, les groupes d’amis échafaudent leurs plans d’attaque, entre nuits sans fin, expos à gogo, restaurants tout chauds, rooftops en ébullition, guinguettes qui chaloupent, restos tout chauds ou nouvelles friperies à explorer. Vous l’avez reconnu : le week-end est en approche ! Et pas n'importe lequel, celui du 23 au 25 octobre. Comme chaque semaine, chez Time Out Paris, on a passé la capitale au peigne fin, des grandes institutions culturelles aux petits spots bien planqués, pour dénicher les meilleures idées de sorties à Paris ce week-end. 

Pour encore plus de bons plans, inscrivez-vous à la newsletter de Time Out Paris ou abonnez-vous à son compte Instagram !

Que faire ce vendredi 23 octobre ?

1. Voir l'expo gratuite exceptionnelle de la réalisatrice Alice Diop au palais d’Iéna

  • Que faire
  • Vivre en Ville
Voir l'expo gratuite exceptionnelle de la réalisatrice Alice Diop au palais d’Iéna
Voir l'expo gratuite exceptionnelle de la réalisatrice Alice Diop au palais d’Iéna
DR

Attention événement : à l’occasion d’Art Basel, dont elle est partenaire, la marque de mode Miu Miu a invité Alice Diop, réalisatrice aux déjà deux César (le court Vers la tendresse et l’éblouissant Saint-Omer, son premier long-métrage), à imaginer une exposition au sein du palais d’Iéna, où sont organisés ses défilés. Présentée seulement du 21 au 25 octobre, l’exposition, intitulée Geste de Consolation, mélange plusieurs arts – film, photographie, sculpture, poésie, danse, musique et performance – dans un grand parcours qui interroge la représentation des femmes noires tout en célébrant leur créativité. “Je veux que cette exposition soit centrée sur des actes de consolation conçus par des artistes noires, chacune active dans sa propre discipline, pour corriger le regard fétichiste auquel des siècles d’histoire de l’art nous ont reléguées”, explique Alice Diop dans le communiqué.

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2. Pénétrer dans l’incroyable Maison La Roche du Corbusier pour voir l'expo pleine de poésie de Katinka Bock

  • Art
Pénétrer dans l’incroyable Maison La Roche du Corbusier pour voir l'expo pleine de poésie de Katinka Bock
Pénétrer dans l’incroyable Maison La Roche du Corbusier pour voir l'expo pleine de poésie de Katinka Bock
Laurent Giannésini. Courtesy of the artist and Galerie Jocelyn Wolff, Paris. ©️ FLC-ADAGP

Profitant de la collision entre Art Basel Paris et les Journées nationales de l'architecture (du 15 au 18 octobre), la Fondation Le Corbusier invite la sculptrice et plasticienne allemande Katinka Bock à investir la Maison La Roche avec l’exposition High and Dry du 13 au 31 octobre 2026. Posée dans une impasse du 16e arrondissement, la Maison La Roche, classée par l’Unesco, est un chef-d’œuvre d’architecture construit par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret au début des années 1920, qui ont conçu une maison en mouvement, à travers le concept de « promenade architecturale ». Une maison tout en épure et en couleurs, soit l’écrin parfait pour Katinka Bock, artiste installée à Paris très influencée par l’arte povera, qui y insère ses œuvres aussi simples que poétiques, des photographies, dont des extraits de sa série Some of Any Fleeting, ou des sculptures comme son poisson bronze, les faisant résonner avec l’esprit du Corbusier depuis les pilotis jusqu’au toit végétalisé, échoué au sec.

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3. Découvrir l'œuvre du chantre de la réappropriation culturelle Amílcar Cabral

  • Art
Découvrir l'œuvre du chantre de la réappropriation culturelle Amílcar Cabral
Découvrir l'œuvre du chantre de la réappropriation culturelle Amílcar Cabral
Nú Barreto

C’est la bonne époque pour se replonger dans la pensée d’Amílcar Cabral, intellectuel, agronome, homme politique et figure majeure des indépendances de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui considérait la culture comme un outil fondamental d'émancipation et assimilait lutte de libération politique et reconquête culturelle. Dans les années 60, ses réflexions, comme celles de Frantz Fanon, exploraient l’identité, la nation, l’appartenance ou la réappropriation culturelle, fondamentale selon lui pour « redevenir des acteurs de l’histoire » – des thèmes particulièrement d’actualité dans les années 2020. C’est pourquoi la MansA, laboratoire des cultures africaines ouvert il y a un an, a choisi de lui consacrer une exposition qui le fait dialoguer avec des artistes contemporains, titrée Amílcar Cabral : pour un humanisme radical, du 16 octobre au 13 décembre 2026.

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4. Tenter la réinterprétation de la cuisine chinoise à la sauce bistronomique par un chef japonais

  • Chinois
  • Bourse
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Tenter la réinterprétation de la cuisine chinoise à la sauce bistronomique par un chef japonais
Tenter la réinterprétation de la cuisine chinoise à la sauce bistronomique par un chef japonais
© Bund

Pendant longtemps, à Paris, derrière de nombreux restaurants japonais (les sushis-makis-brochettes) se trouvaient en fait des familles chinoises. Retournement de situation avec Bund ouvert durant l’été 2026 ! La carte de ce chic restaurant (plafond doré, murs vermillon, porcelaines délicates), dont le nom évoque Shanghai, est signée Ryuya Ono, le chef japonais qui officie chez Magma. Ici, il convoque recettes chinoises, produits français et savoir-faire nippon dans une réjouissante fusion à point triple. La formule midi (35€) propose des belles choses : la fondance umami d’une aubergine fumée et koji rafraichis d’une eau de tomate ou la délicatesse d’un flan amande et gelée d’umeshu. On est moins fan des crevettes frites nappées de mayo au pamplemousse, un peu trop « street » pour le lieu. On aurait dû prendre la cervelle de veau dans un ardent mapo tofu sichuanais ! Le menu dégustation en 7 temps représente une meilleure occasion d’explorer cette cuisine inédite à Paris. Lors de notre visite, la clientèle reflétait bien ce quartier de la Bourse : déjeuneurs d’affaires encravatés, soutiers de la com échappés de l’immeuble de coworking voisin… Du chaland calme et sérieux.

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5. Boulotter les casse-dalles d'Amam Dacotan

  • Shopping
  • Boulangeries
  • Saint-Ambroise
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Boulotter les casse-dalles d'Amam Dacotan
Boulotter les casse-dalles d'Amam Dacotan
© Amam Dacotan

L’amitié culinaire franco-japonaise est un ouroboros qui n’en finit plus de se mordre la queue. Inspiré par la boulangerie française, Ryota Hirako a ouvert en 2018 à Fukuoka sa première boulangerie Amam Dacotan - “maison de blé” en japonais-  avant d’essaimer à Tokyo et Kyoto. Le voilà désormais installé à Paris dans une féérique échoppe de bois patiné et de fleurs séchées, faussement rustique mais vraiment charmante. Si Amam Dacotan reste une boulangerie, le pain brut reste cantonné aux seconds rôles et c’est le sandwich la star, comme ce petit croque-monsieur brioché parfaitement régalant à froid (et encore meilleur une fois réchauffé) ou ce faux burger boulanger, icône de la maison, avec un parfait pain aux graines enserrant haché de porc enjaillé d’épices, chou rouge et légumes rôtis savoureux. Côté sucré, pas de pâtisserie fine mais du trivial, financier, brioche au chocolat… Bonne pioche pour les quelques donuts mis sous les projecteurs – logique puisqu’au Japon le même groupe détient la fameuse chaîne “I’m donut ?”. La version matcha est divine, avec son beignet sulfureusement léger. Bref de la boulangerie fusionnante et aguicheuse à souhait.

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6. Danser jusqu'à l'épuisement dans l'un des clubs parisiens

  • Clubbing
  • Recommandé
Danser jusqu'à l'épuisement dans l'un des clubs parisiens
Danser jusqu'à l'épuisement dans l'un des clubs parisiens
© Petit Bain

Dans un panorama festif constitué d’open airs forcément saisonniers, de soirées éphémères et de lieux qui ferment parfois au bout de quelques mois (voire quelque semaines), on a dressé la liste de nos clubs sûrs, ceux sur lesquels vous pouvez compter toute l’année ou presque, des lieux qui misent sur l'inclusivité, la diversité et la sécurité pour toutes et tous. Un dossier qui entremêle les décors – friche, béton, cave –, les styles – toutes les nuances des musiques électroniques –, et les ambiances – hype, schlag, entre-deux. Une sélection garantie sans entrée gratuite pour les filles.

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Que faire ce samedi 24 octobre ?

1. Avoir la chance de voir les Daft Punk... en photos

  • Que faire
  • Vivre en Ville
Avoir la chance de voir les Daft Punk... en photos
Avoir la chance de voir les Daft Punk... en photos
Around The World Expo

Cinq ans après leur séparation, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo sont de nouveau réunis dans une exposition photo à Paris au mois de novembre. L’événement, nommé Around the World, présentera des clichés inédits des Daft Punk pris entre 1997 et 2007 lors de différentes tournées promo en France, au Japon ou aux Etats-Unis. Dans la sélection, on les voit en backstage avant une cérémonie de remise de prix, poser dans les rues de Los Angeles, ou sortir casqués du métro à Tokyo. Mais on trouve aussi des photos plus surréalistes, avec les Daft allongés sur des transats au bord d’une piscine avec des cocktails, ou à table devant le juke-box d'un bar PMU, café à la main. Les dates et le lieu de l’exposition n’ont pas encore été dévoilés, mais un pré-événement est organisé le 23 octobre dans un showroom au 58 rue Volta dans le 3e arrondissement. Il permettra aux fans de découvrir les photos en avant-première, de précommander des tirages, et d’acheter des préventes pour l’exposition à 10 €. Le showroom ouvrira à partir de 18h, et pendant 24 heures non-stop.

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2. Enchaîner les cocktails et les tapas chez Winona

  • Bars à tapas
  • Folie-Méricourt
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Enchaîner les cocktails et les tapas chez Winona
Enchaîner les cocktails et les tapas chez Winona
© Antoine Besse

Façade noire, plafond sang-de-bœuf laqué et bande-son rock indé ascendant shoegaze, Winona a une bonne gueule de planque pour noctambules dans un quartier bien achalandé. Dommage qu’il manque l’autorisation de nuit pour aller au bout de la promesse (de l’aube). Grâce à sa double nationalité bar à vins/bar à cocktails héritée de ses deux parents, Adrien Vernet de Fugazi et Benjamin Le Seigneur de Classique, on s’y désaltère des vins propres venus d’Espagne (Partida Creus, Celler Credo, Amos Baneres) autour de 45€ la bouteille et/ou de cocktails finauds comme ce basil smash à l’aquavit surmonté d’une mousse de chartreuse (14€). En 2026, il semble impensable d’ouvrir un bar qui sert juste à boire tant les solides s’imposent comme le complément indispensable de la rentabilité. Dans la cuisine, derrière le comptoir, Cecilia Munguira, venue des Asturies et de Cantina Cortado, propose une carte de petites assiettes d’outre-Pyrénées très réussies : de puissantes croquetas de cecina et de champignon (12€) ou un original torto, un tacos frit asturien, garni d’épaisses tranches de thon cru et de poivrons marinés (12€). À noter que vous voulez troquer un apéro contre un vrai dîner, il y a aussi des plats plus consistants comme, ce soir-là, des ris de veau et gambas (26€). Au cœur du foodistan du 11ᵉ entre Rori et les Œillets, cette adresse affiche une population (un peu) moins uniforme qu’attendue. Entre les trentenaires en Salomon et casquette Idéa, on avise aussi des tablées un peu rock.

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3. Pouvoir admirer gratuitement des œuvres de Calder

  • Art
Pouvoir admirer gratuitement des œuvres de Calder
Pouvoir admirer gratuitement des œuvres de Calder
Calder with 21 feuilles blanches (1953), Paris, 1954. Photograph by Agnès Varda. © 2026 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York; © Agnès Varda

Après les « rêves en équilibre » de Calder à la Fondation Louis Vuitton, le sculpteur américain reprend l’air chez Hauser & Wirth. Du 19 octobre au 19 décembre, la galerie remonte le fil de ses années françaises avec Calder, François Ier, une exposition consacrée à ce moment où, dans la France rurale d’après-guerre, l’artiste quitte peu à peu les murs de l’atelier pour voir plus grand. Son nouveau terrain de jeu ? Le paysage lui-même, où mobiles et sculptures se mettent à découper le ciel. Et François Ier dans tout ça ? Pas grand-chose, si ce n’est un joli coup du hasard. En 1953, les Calder suivent en France leurs amis André Masson – électron libre du surréalisme – et sa femme Rose. Ils partagent alors leur temps entre Aix-en-Provence, dans une maison sans eau ni électricité, et la vallée de la Loire, où ils viennent d’acquérir une propriété baptisée, très simplement, « François Premier ». C’est là que Calder change d’échelle : fini les maquettes, place au corps-à-corps avec la matière et aux sculptures pensées pour le grand air. Soixante-treize ans plus tard, Hauser & Wirth rejoue la scène depuis son hôtel particulier du 8e arrondissement. Adresse du rendez-vous : rue François-Ier. Le hasard fait décidément bien les choses, et l’exposition ne se prive pas d’en jouer.

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4. Boire un coup dans un bar à vin culturel qui fait rimer inclusif avec apéritif

  • Bars à vins
  • 20e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Boire un coup dans un bar à vin culturel qui fait rimer inclusif avec apéritif
Boire un coup dans un bar à vin culturel qui fait rimer inclusif avec apéritif
© DR

Après avoir tous deux bossé au Fouquet’s, Léa et Jonathan ont exfiltré leurs idéaux progressistes dans ce confin du XXe. Car “Sor” - diminutif de “sororité” - s’affiche comme une safe place à vins naturels et en-cas végé, tous issus de productrices (femmes, donc) qui travaillent proprement. La DA de bar à vins ? Tons mauve, turquoise et vert d’eau, paisible terrasse sur rue piétonne, intérieur meublé comme l’appart d’une pote et vue sur 5m2 de forêt bellevilloise… Cet abri inclusif fait aussi centre culturel avec une prog d’expos (ateliers créatifs, yoga, concerts) où cultiver un engagement doux qui cherche à rendre le monde un peu meilleur, en commençant par l’apéro. Dans un menu où se côtoient planche de fromages de chez Crème (18€) ou courgettes farcies (8€) on opte pour un opulent croque “non-binaire”, ni madame ni monsieur, sans jambon ni œuf, aux pain de chez Ten Belles joliment astiqué de pesto, cream cheese, comté et parmesan - servi avec pommes au four épicées (11 €). Côté vins, un blanc salivant de Bergerac bien conseillé par la patronne parmi la quinzaine de ref (dès 5€ le verre). 

 

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5. Fêter les 20 ans du film “Marie-Antoinette” de Sofia Coppola

  • Art
Fêter les 20 ans du film “Marie-Antoinette” de Sofia Coppola
Fêter les 20 ans du film “Marie-Antoinette” de Sofia Coppola
© Andrew Durham

À l’occasion des 20 ans de la sortie du film Marie-Antoinette, tourné entre ses murs, le château de Versailles proposera du 22 septembre 2026 au 24 janvier 2027 une exposition retraçant son tournage, conçue en collaboration avec la réalisatrice. Dépliée au Petit Trianon, l’expo présentera les costumes originaux de Milena Canonero – primée aux Oscars 2007 –, les storyboards, les photos ainsi que des reconstitutions de décors et lieux de tournage in situAvec cette expo, le château de Versailles célèbre un biopic qui a marqué l’imaginaire populaire au mitan des années 2000. Le film raconte le parcours intime de la dernière reine de France, jouée par Kirsten Dunst, entre l’adaptation d’une enfant de 14 ans au huis clos versaillais et son émancipation du carcan. Davantage que son historicité très relative, c’est l’esthétique flamboyante du film qui a imprimé, avec ses couleurs pastel et cette BO très rock qui fait défiler Siouxsie And The Banshees, Gang Of Four, The Cure ou Aphex Twin.

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6. Tester le nouveau restaurant parisien d'Anne-Sophie Pic

  • Gastronomique
  • Louvre
  • prix 4 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Tester le nouveau restaurant parisien d'Anne-Sophie Pic
Tester le nouveau restaurant parisien d'Anne-Sophie Pic
© Jacques Pépion / Moinard Betaille

Voilà Anne-Sophie Pic de retour à Paris avec un restaurant au sein de la fondation Cartier, attenant à son très réussi bar Utopic. Une élégante salle miroirs, grège et pivoines, traversée par une immense table de bois clair, frontalière avec une cuisine ouverte de marbre et d’inox. La mise en jette ! Bonne surprise, le menu déjeuner en 3 temps (en semaine) s’affiche à 120€, un prix plutôt accessible dans le référentiel de la cheffe. Attention, ce « discount » se fait au détriment de l’expérience arty réservée au soir (menu à 260€) où l’on vous coiffe d’un casque pour écouter un poème/recette sur les berlingots et une assiette de maigre évoque un tableau de Pollock… Ce midi-là, le menu en 4 étapes à 150€ cible l’essentiel, les goûts très lisibles d’une cuisine en ligne claire entre Japon et Provence, au risque d’oublier, parfois, la claque attendue d’une table gastronomique. Les moules chapeautant un flan nippon et nappées d’un beurre blanc au curcuma explorent l’acidulé, le maquereau caramélisé à la flamme (cuisson parfaite) emporte le sabayon matcha. Les grandes réussites ? Les mythiques berlingots et leur incroyable bouillon végétal fumé et ce graphique dessert à la figue et café d’un équilibre dément. Si vous êtes en fonds, foncez sur les accords proposés par la géniale sommelière Paz Levinson ! Le midi, la faune mêle cadres du quartier (de Cartier ?) et couples profitant de l’aubaine. Le soir, la population se fait plus chic, internationale et gastronome.

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Que faire ce dimanche 25 octobre ?

1. Baguenauder dans le salon de l’art africain AKAA

  • Art
Baguenauder dans le salon de l’art africain AKAA
Baguenauder dans le salon de l’art africain AKAA
© Primo Marella Gallery

Comme chaque automne, le salon AKAA (Also Known As Africa) fait son retour durant la Paris Art Week avec une 11e édition qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2026 au Carreau du Temple. La mission n’a pas changé : « Favoriser la visibilité, la circulation et la reconnaissance des artistes africains et afro-descendants à l’échelle mondiale », avec cette année une majorité de femmes dans le line-up. Toujours sous la houlette de son directeur artistique, Sitor Senghor, ancien directeur de la galerie Orbis Pictus, AKAA, bicentenaire oblige, mettra le focus sur la photographie, avec plus de trente galeries venues avec leurs artistes du monde entier. Dans le même esprit, le salon AKKAA mettra à l’honneur les créations sur papier, comme les pastels du Sud-Africain Anji Woodley. La pièce maîtresse du salon sera l’installation monumentale du photographe sénégalais Gabriel Dia, des photos imprimées sur textile suspendues, autour de sa série Mother’s Heritage. A découvrir également sur place, la collab Charlotte Brathwaite + Malick Welli, qui retracent les routes de l’esclavage dans la série Forgotten Paradise, ou le travail d'Amani Bodo, qui réinterprète La Jeune Fille à la perle de Vermeer. AKAA s’est également associé au dispositif culturel Micro-Folie avec la découverte de son musée numérique autour d'œuvres d'art issues de la Collection Guadeloupe-Martinique-Guyane.

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2. Rentrer dans le vestiaire des féminités dissidentes du 19e siècle

  • Art
  • Textile
  • Chaillot
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Rentrer dans le vestiaire des féminités dissidentes du 19e siècle
Rentrer dans le vestiaire des féminités dissidentes du 19e siècle
© New York, Lesbian Herstory Archives

Avant d’entrer dans l’exposition “Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle” au Palais Galliera, on associe facilement la mode féminine de cette époque à une garde-robe ultra-féminine. L’exposition prend pourtant le contre-pied de cette idée reçue en s’intéressant aux appropriations du vestiaire masculin par les femmes, “un manque important dans l’histoire de la mode” que le musée de la Mode de Paris souhaitait combler avec cette exposition, présentée jusqu’au 14 février 2027.

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3. Goûter la gastronomie yéménite au Royaume de Saba

  • Goutte d'Or
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Goûter la gastronomie yéménite au Royaume de Saba
Goûter la gastronomie yéménite au Royaume de Saba
© Antoine Besse

Au nord du métro La Chapelle, se déploie ce catalogue d’ailleurs dont Jordan Florentin voudrait qu’on ait peur. Un mélange chamarré et bordélique où se côtoient sur le même trottoir sacs d’épices tamoules, battes de cricket afghanes et, donc, assiettes yéménites. Au Royaume de Saba, le dépaysement commence dès la vaste salle évoquant la khaïma bédouine : on se déchausse pour s’accroupir dans une alcôve tendue de tapis. Ça change des tabourets en inox des coffee shops du Marais ! En plus de petites entrées orientales classiques (fattoush, mouttabal), la carte (100 % halal) s’articule autour du mandi et du madfoon, deux spécialités yéménites de viande, cuites longuement à l’étouffé dans un four hermétique (le taboon). On opte pour un mandi de poulet, soit deux cuisses hyper fondantes au bon goût de fumée sur un lit king-size de riz basmati parfumé de cumin, cannelle, citron et safran. Il s’accompagne d’un ramequin de sahawiq, une sorte de pesto de tomate, fromage et piment plus chaud qu’un 15 août à Aden. A écoper avec des morceaux de pain plat. Un plan précieux où se sustenter pour pas cher ! La diaspora yéménite se retrouve ici, loin du bruit de la rue. Dans un box, une mère déjeune avec son fiston. Dans un autre, un homme prie. Ça s’interpelle en arabe tandis que la télé diffuse les mélopées en 4K d’une diva du Golfe.

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4. Découvrir la galerie de portraits de rock stars d'Hassan Hajjaj

  • Art
  • La Villette
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Découvrir la galerie de portraits de rock stars d'Hassan Hajjaj
Découvrir la galerie de portraits de rock stars d'Hassan Hajjaj
© Hassan Hajjaj Studio

Au musée de la Musique, Hassan Hajjaj met les stars en boîte. Billie Eilish, Madonna, Rachid Taha, Cardi B, Amadou et Mariam ou encore Alicia Keys défilent dans un grand salon marocain sous stéroïdes, où les canettes de soda font office de zelliges et les boîtes de conserve de moulures. My Rock Stars réunit près de quarante portraits, entre Marilyn pop art et culture du réemploi. Son truc, à Hassan Hajjaj ? Prendre les codes de la photo de studio, du luxe, du streetwear et du folklore marocain, les passer au shaker, puis servir le tout avec beaucoup de couleurs. Rachid Taha n’aurait pas pu trouver mieux en le surnommant “Andy Wahloo” (contraction d’Andy Warhol et du terme arabe walou, “rien”) ! Canettes, boîtes de conserve et emballages de consommation forment le cadre, tapis traditionnels se substituent au fond, et les célébrités, pourtant habituées à être photographiées, se font contorsionner par ce touche-à-tout britanno-marocain qui les noie sous une tonne d’accessoires et de sapes à lui, quitte à les faire disparaître sous le costume. On est loin de la photo Getty de tapis rouge. Derrière les couleurs et la bonne humeur, l’expo raconte aussi une histoire de circulations. Larache, Londres, reggae, dub, hip-hop, gnawa, capoeira… Hassan Hajjaj, qui a grandi dans ce collage culturel, en a fait une méthode artistique, inspiré par les photographes maliens Malick Sidibé et Seydou Keïta et les studios de rue sénégalais des années 1950.

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5. Voir la panoramique expo de la Bourse de Commerce pour les 200 ans de la photo

  • Art
Voir la panoramique expo de la Bourse de Commerce pour les 200 ans de la photo
Voir la panoramique expo de la Bourse de Commerce pour les 200 ans de la photo
© Annie Leibovitz

Au cours de l’année 1826 – ou 1827 selon les sources –, l’ingénieur Nicéphore Niépce réalise depuis la fenêtre de sa maison bourguignonne Point de vue du Gras, la toute première photographie connue. Le point de départ d’une révolution technique, culturelle, artistique et mémorielle que la Bourse de Commerce célébrera à partir du 7 octobre avec l’exposition Remember Me, dont les œuvres seront directement puisées dans la collection Pinault. Forcément, la brochure de l’exposition fait rêver avec 700 chefs-d’œuvres de plus de 70 artistes sillonnant les époques, les courants et les avancées technologiques. Sur la photo de classe, on repère le surréaliste modeux Man Ray, l’expérimental Wolfgang Tillmans, la photographe de la Grande Dépression américaine (entre autres) Dorothea Lange, le prodige figurant les cultures afro-américaines Tyler Mitchell, Gustave Le Gray, le premier à shooter un chef d’Etat français avec Napoléon III, ou l’adepte de l’autoportrait et du brouillage des identités Cindy Sherman.

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6. Dégoter l'un des meilleurs brunchs à Paris

  • Burgers
Dégoter l'un des meilleurs brunchs à Paris
Dégoter l'un des meilleurs brunchs à Paris
Brunch au Solis

Et voilà, ça devait arriver : c’est le week-end, et votre jauge d’énergie allouée à cuisiner est aussi vide que votre frigo. Une seule solution s’impose : trouver un brunch salvateur, ce mot-valise inventé en Angleterre en 1896, qui depuis les 80’s s’est infiltré dans nos menus plus sûrement que les fleurs en plastique décorent les façades des restos branchés. Mais la vraie question, c’est où bruncher à Paris sans se tromper ?
Pas de panique, on a fait le boulot pour vous : on vous a sélectionné les meilleures adresses pour un brunch d’anthologie. D’humeur levantine, californienne, végé, ou juste avide de pancakes dégoulinants de sirop d’érable ? Il y en a pour tous les goûts. Et pas que ! Des options pour tous les budgets, que vous soyez en famille avec poussette, entre potes prêts à attaquer la journée, ou en amoureux pour prolonger la matinée. Et après ce festin ? Une sieste, bien sûr !

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