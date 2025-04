Pour ses 10 bougies, Taste of Paris met les grands plats dans les petites assiettes

Ça va être la fête des palais au Grand Palais. Pour sa 10ᵉ édition, Taste of Paris convoque un sérieux casting de stars des fourneaux qui vont proposer aux gastronomes en goguette leurs créations au format tapas. L’occasion de jouer à saute-cuisine entre des adresses installées (la programmation ne se montre pas très défricheuse).

Un food court de luxe

En une seule visite, vous pourrez ainsi goûter un plat signé Stéphanie Le Quellec, un d’Assaf Granit, Eyal Elovits et Dan Yocha (Shabour), et un de Niko Romito (Bulgari). Belle pause déj ! Et pour éviter l’hypoglycémie, il y aura le jeudi 8, Maxime Frédéric (Pleincœur) et Nicolas Guercio (Le Lutetia), ou le samedi, Nina Métayer.

© Géraldine Martens Création de Nina Métayer

À noter que cette année, les végétariens ne sont pas laissés sur le bord de la route. Le vendredi, Alain Geaam vient présenter les plats de son Qatsi Green, et le duo Alice Tuyet et Erwan Crier, celles de Faubourg Daimant. Et ça coûte combien tout ça ? Comptez 23 € l’entrée et 40 € par personne pour être rassasié. Bon appétit !

Quand ? Du 8 au 11 mai de 11h30 à 16h00 et de 19h à 23h30

Où ? Le Grand Palais 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

Tout le programme est là



