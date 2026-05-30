À Paris, dix documentaires sur l’humanité et son assiette donnent lieu à des débats, des dégustations et des résidences de chef(fe)s.

C’est à peine croyable mais, Paris, ville de la gastronomie et du cinéma, n’avait pas de festival liant ces deux sujets. On peut parler au passé puisque voilà que s’annonce EatFilm, un festival de documentaire autour de la table lancé par la ressortissante russe Katerina Drozdova, fondatrice d’une école de cuisine et du Eat Film de Moscou en 2018, avec comme ambassadrice pour cette première édition française, la cheffe Manon Fleury.

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Au menu, dix films rares traitant différentes facettes du fait social total de la nourriture humaine, suivis de tables rondes ou de discussions avec les réalisatrices. Cela va de la plongée en apnée dans une brigade d’un restaurant gastronomique avec Menus-Plaisirs-Les Troisgros (2023) de Frederick Wiseman à la longue lutte des paysans indiens contre le gouvernement de Narendra Modi dans Inde, les paysans sèment la révolution (2024) de Nishtah Jain en passant par le poignant Festins imaginaires (2014) d’Anne Georget sur les carnets de recettes écrits dans les camps du XXᵉ siècle. De la poésie, de l’émotion et surtout beaucoup d’humanité.

Un cinéma tout neuf

À noter qu’à part le vendredi 12 juin pour une séance en plein air au Jardin des Traverses du poétique l’Almanach d’Agatha (2025) d’Amalie Atkins, le festival se déroule dans la salle flambant neuve du Ciney, un lieu multicarte à la fois cinéma, bar, restaurant, épicerie, scène… D’ailleurs, profitant des cuisines présentes, Eatfilm propose des résidences de chef(fe)s en résonance avec un film projeté un peu plus tôt : le vendredi après Planet Chef sur Murielle Michaeli (2025) de La Réunion, le menu va explorer l’Océan Indien ; samedi pour prolonger le film En Fermentation (2017), Malika Nguon va cuisiner l’umami et en clôture dimanche après Date Limite (2024), Katerina Drozdova vous fera découvrir le patrimoine fromager géorgien.

Quand ? du 11 au 14 juin

Où ? Le Ciney, 126-128 Bd Ney, Paris 18e

Billet : 9€

Programmation ici