Le média Street Press organise un festival gratuit pour lutter contre l’extrême droite et imaginer un autre monde

En ces temps de mouvement social, et de surcroît de congrès du RN à Orléans, il y a des événements qui clignotent plus vivement que d’autres sur notre télex. Le 5 décembre, Street Press, l’un des médias les plus déters pour lutter contre l’extrême droite, organise son premier festival gratuit dans son fief de la Gaîté Lyrique. Et comme ils l’annoncent : « L’objectif est clair : mobiliser, rassembler, montrer qu’une autre société est possible. »

Un événement « antifasciste, féministe, queer, décolonial, solidaire et populaire »

Une journée placée dans la droite ligne du média, comprenez « antifasciste, féministe, queer, décolonial, solidaire et populaire ». Sur le tract, on repère trois concerts d’artistes sélectionnés par le média rap tout aussi engagé Grünt, onze tables rondes pour comprendre le travail de Street Press au jour le jour, ou un village d’associations pour s’informer, se compter et s’organiser.

Également sur la brochure : des projections, des speed-meetings avec des journalistes européens et une librairie indépendante où l’on trouvera entre autres leur livre Extrême danger, connaître et contrer l'extrême droite radicale.

Quand ? le samedi 5 décembre 2026.

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Denis-Papin, Paris 3e.

Combien ? gratuit.