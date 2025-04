Premier Jus : le salon des vins nature qui finit en grosse bamboche (et coûte 10 euros seulement)

Changement d’état civil et d’adresse pour la 4e édition du salon défricheur organisé par l’agence Soif. « Premier.e.s de cuvée » devient « Premier Jus », un nom plus épicène et facile à prononcer pour une philosophie inchangée : mettre en vedette les premiers millésimes de 30 vigneronnes et vignerons nature, mais aussi des spécialistes du sans-alcool et des fanatiques des alambics installés depuis moins de 3 ans. Attendez-vous à de l’inédit, de l’étonnant, du très bon. Qui sait, la future star des ceps se cache peut-être ici ! Le salon quitte la Recyclerie pour un nouveau tiers-lieu classieux en plein centre de Paris : les Arches citoyennes, installé en face de l’Hôtel de Ville, dans l’ancien siège de l’AP-HP.

Le samedi soir, le salon enfile ses habits de bamboche. On pousse les stands et on met la table pour se régaler en compagnie des viti, lors d’un banquet mets et vins cuisiné par Alexis Bijaoui. Et enfin, le mur d’enceintes apporté par Unlimited Hifi n’est pas là que pour décorer : les DJ Maxye et Grand Soir vont les faire rugir sur le dancefloor pour une fête (gratuite !) jusqu’à 2 h.

Quand ? Le 17 et 18 mai 2025 de 11h à 18h ( jusqu’à 2h le samedi)

Combien ? 10€ l’entrée, 90€ le banquet

Où ? 3 place de l’hôtel de Ville, Paris 4