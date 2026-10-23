La culte Station – Gares des Mines annonce une prolongation surprise jusqu’à la fin de l’année

Vu les témoignages d’amour et l’affluence de ces dernières semaines, on entend d’ici les cris de joie dans la ville ; surtout de celles et ceux sans ticket pour le closing officiel du 31 octobre !

La Station nous surprendra toujours. Alors qu’elle avait acté sa fermeture pour ce 1er novembre à 7h pour trois ans de travaux, voilà que la Station, ce culte Eden des marges musicales ouvert il y a dix ans et depuis devenu le refuge pour tant d’esthétiques, de gens et de luttes, vient d’annoncer une prolongation surprise de dernière minute jusqu’à la fin de l’année. Vu les témoignages d’amour et l’affluence de ces dernières semaines, on entend d’ici les cris de joie dans la ville ; surtout de celles et ceux sans ticket pour le closing officiel du 31 octobre !

Sacrée Station

Derrière ce rab inattendu - les cartons étaient déjà faits - au final si représentatif de l’ADN instinctif et acceptatif d’un lieu censé durer six mois, on retrouve un classique retard dans les travaux amenés à remodeler l’entièreté du quartier et donc de la Station. Deux mois qui permettent au lieu de gagner un peu de temps supplémentaire pour “trouver un espace temporaire à la hauteur de ce [qu’il] souhaite offrir aux artistes et à celleux qui [la] font vivre”, qu’on parle des concerts et soirées clubs mais aussi de l’accueil de jour pour les exilés du Coucou Crew, de la radio StationStation ou des résidences artistiques. Car comme dit le communiqué : “À l’heure où chaque endroit de fête, de marge, de musique, de solidarité, de joie est fragilisé, nous défendons plus que jamais l’idée qu’il faut des lieux comme celui-ci, et sommes déterminé·es à écrire la suite avec vous.”

Pour le moment, côté prog, rien de calé et d’officiel mais on peut leur faire confiance pour ce nouveau tour de piste. Sacrée Station.