Après le premier concert de sa tournée, qu’attendre des deux concerts parisiens de Rosalía à l’Accor Arena ?

Et la lumière fut ! Après des mois d’attente et un tour de chauffe (en duo avec Björk) dantesque aux Brit Awards le 28 février dernier, Rosalía était lundi soir à la LDLC Arena de Lyon pour lancer la tournée mondiale de son album Lux. Après analyse des datas en ligne, retour sur ce lancement lyonnais, prémices de ses deux dates parisiennes prévues les 18 et 20 mars à l’Accor Arena. Attention spoiler.

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Comment la star espagnole allait-elle retranscrire scéniquement Lux, œuvre classique aussi radicalement ambitieuse, épique qu’introspective ? Ce week-end, Rosalia publiait une série de photos et vidéos qui, après ce premier show, prennent tout leur sens. On y voyait ce tutu et ces pointes roses avec lesquels elle est apparue pendant le concert (un look parmi beaucoup d’autres) ; la troupe de danseurs qui l’accompagnait (ce moment avec les gants !) et reproduisait les chorés pensée par la troupe marseillaise de La Horde ; ou ce grand voile blanc voletant, hommage à la danseuse pionnière américaine Ruth Saint-Denis.

Un spectacle mi-ballet, mi-opéra, mi-théâtre en plusieurs actes

En plus d'une heure et demie d’un spectacle mi-ballet, mi-opéra, mi-théâtre en plusieurs actes, Rosalia a dévoilé l’univers classique de Lux autant qu’intégré les ambiances pop et flamenca de ses précédents disques. Les titres de ce dernier album occupent une large part du show, mais les spectateurs ont aussi entendu plusieurs morceaux de Motomami : Bizcochito, Despechà, Saoko ou La Combi Versace. Mais aussi El Redentor, présent sur son premier album, ou son duo avec Bad Bunny, La Noche de Anoche.

Bonus : toutes les paroles des chansons, entièrement traduites en français, ont été diffusées sur un prompteur en haut de la scène. Un dispositif qu’on avait pu éprouver lors de l’écoute en avant-première de l’album et qui permet, en direct live, une fine analyse des textes de l’artiste.

Voilà pour le squelette du spectacle qui devrait se jouer à Paris. Reste à savoir si des mises à jour ou surprises sont prévues : y aura-t-il également une reprise du morceau Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli, avec d’un côté, elle apparaissant dans le cadre d’un tableau, et sur la scène, la présence de spectateurs ? Et surtout, contrairement à Lyon, y aura-t-il des invités ? Allez, on met une pièce sur la venue de Björk pour chanter la version sous amphét de Berghain.