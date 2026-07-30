C'est le moment d'aller se balader dans les rues vides de la capitale.

Ça y est, le mois d’août est là, les rues de Paris sont à vous ! Délivrés de la foule, vous allez pouvoir déambuler en toute quiétude à travers la capitale. On a repéré quatre expositions gratuites en plein air à visiter sur votre parcours l’air de rien.

- Demeure

Une expo au cimetière parisien de Pantin, le plus grand d’Europe, c’est la dernière idée folle de l’équipe de POUSH. Une vingtaine d’artistes ont installé des œuvres qui résonnent avec la mort, sur un parcours d’un kilomètre, entre chauve-souris et feux follets – et même la tombe d’Andy Warhol exposée via une webcam (sic).

Où ? Cimetière parisien de Pantin, 164, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin.

Quand ? jusqu'au 15 novembre 2026.

- PARIS, USA.

Ici, c’est Paris. Mais là-bas aussi, c’est Paris. Alors le photographe franco-américain Victor d’Allant est parti visiter sept autres homonymes aux Etats-Unis, et nous a ramené des images de Paris dans l’Idaho, Paris dans l’Illinois, et bien sûr la plus célèbre de toutes, Paris, Texas.

Où ? sur les grilles de l'Hôtel de Ville, 29 rue de Rivoli, Paris 1er.

Quand ? jusqu'au 30 août 2026.

- Coney Island Queen

Alors en fait ici, c’est New York. Sur les berges de Seine, la photographe Ludivine Combe a réuni des images de Coney Island, la station balnéaire du sud de Brooklyn. Avec ses photos au grain rétro, elle retranscrit la dolce vita de la péninsule en été, entre parc d’attractions, stand de hot-dog ou danseurs portoricains.

Où ? sur les berges de Seine, rampe Châtelet, Paris 4e.

Quand ? jusqu'au 30 août 2026.

- Plages urbaines : USA

Paris Plages mais en plus profond. Sur les quais de Seine, l’expo Plages urbaines : USA rassemble des clichés des photographes du magazine National Geographic autour de cette rencontre entre sable et béton, de New York à Miami en passant par la Californie.

Où ? parc Rives de Seine, rampe Lobau, Paris 4e.

Quand ? jusqu'au 30 août 2026.