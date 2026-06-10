Quatre nouveaux rooftops où bruncher au soleil

Des anciens entrepôts ferroviaires aux sommets des grands magasins, ces nouvelles adresses offrent les plus belles vues de l’été.

L’indice UV s’envole ? Faites pareil ! Voici les nouvelles offres de toit-terrasses parisiens où se restaurer le week-end (mais pas seulement) qui ont éclos ce printemps. Chapeau, lunettes et gueule de bois ? Vous êtes parés !

© Léa Dily Rooftop porte de la Chapelle

Dans une porte de la Chapelle en pleine mutation, les anciens entrepôts ferroviaires se coiffent désormais de cet étonnant rooftop, plus large que haut mais qui compense son modeste 2ᵉ étage d’altitude par une vue hyperdégagée sur le Sacré-Cœur et un grand pan de ciel à se mettre dans la rétine. Derrière le comptoir, Ludovic Sauvajot, qui signe le menu, ose, sans la ramener, le 100 % vegan. Des assiettes gourmandes et sapides à défaut d’être complètement de saison : baos garnis d’aubergine rôtie au miso ; grilled cheese au fromage de lupin, houmous…

Où ? 37 rue des Cheminots, Paris 18ᵉ

Quand ? Vendredi 18 h-1 h 30 Samedi 12 h-1 h 30 Dimanche : 12 h – 22 h

Rooftop Nijinsky

© Rooftop Nijinsky Rooftop Nijinsky au théatre du Chatelet

Les noctambules acharnés se souviennent peut-être de l’éphémère club Joséphine installé en 2019 dans le salon Nijinski au 5ᵉ étage du théâtre du Châtelet (et qui avait fissuré le plafond du foyer). En 2026, une nouvelle vie bien plus calme se déploie dans cet espace étonnant composé d’une salle rutilante et surtout d’une terrasse d’altitude avec derrière une brochette de statues, un panorama zinzin sur la place du Châtelet et la Seine. Dans les assiettes ? Des assiettes méditerranéennes (labneh, houmous, pinsa à la truffe, tiramisu) pour improviser un brunch ensoleillé. Attention, réservations indispensables et adresse fermée le dimanche.

Où ? 1 place du Châtelet, Paris 1ᵉʳ

Quand ? Du lundi au samedi de 11 h à 1 H 30.

Balcon

© Leo Kharfan Rooftop Balcon

Les années passent, le maire de Paris change, mais Julien Seggag, lui, reste amarré au sommet des Galeries Lafayette, insensible au fracas du monde. Après Creatures d’inspiration méditerranéenne, il propose cette année Balcon, une nouvelle itération toujours perchée sur l’immense toit-terrasse mais sur le thème du bistrot. Des chaises en rotin, un semainier (ratatouille, bœuf bourguignon, rosbif…) et, le weekend, des classiques parisiens à la carte (tartare, coquillette, saumon grillé…). Sans oublier l’incroyable vue à 360° sur la ville !

Où ? 25 rue de la Chaussée d'Antin, Paris 9e

Quand ? Tous les jours de 10 h à 0 h 30.

Le Picnic Veuve Clicquot les Ombres

© Veuve Clicquot Picnic Veuve Clicquot Les Ombres

Le bar du restaurant du musée du quai Branly se pare d’orange pour l’été 2026. À l’occasion d’un partenariat avec Veuve Clicquot, la vaste terrasse quasiment posée dans le giron de la tour Eiffel propose des assiettes pan-méditerranéennes (croquetas, falafels, sardines à l’huile) à faire couler avec des cocktails au champagne comme dans tout bon boozy brunch qui se respecte.

Où ? 27 quai Jacques Chirac, Paris 7e

Quand ? Tous les jours de 12 h à 23 h

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