Que se passe-t-il à Africa Station, la fan zone consacrée à l'Afrique à L’Île-Saint-Denis ?

Los Angeles 2028 ? Brisbane 2032 ? Pas si vite ! Le prochain rendez-vous olympique après les JOP de Paris 2024 se déroulera à Dakar, en 2026, pour les Jeux olympiques de la jeunesse (ce sera le premier événement olympique organisé en Afrique), réservés aux athlètes de 15 à 18 ans – la génération de Lamine Yamal, vous voyez le niveau. Et pour célébrer tout ça, une fan zone “Station Afrique” a été installée à L’Île-Saint-Denis, dans le stade Robert-César, à quelques en-avant du Stade de France.

Grand écran, animations sportives et concerts

Jusqu’au 11 août, c’est ici que les athlètes médaillés des différents pays du continent viendront se faire doucher d’amour par leurs fans. On pourra bien sûr assister aux épreuves sur grand écran, et aussi profiter d’un village africain qui exposera les cultures et le patrimoine des nations représentées. Comme ça se passe dans un stade, un bout de verdure a bien évidemment été réservé pour des animations sportives. Et comme on est Time Out, on a aussi noté qu’il y avait un espace restauration garni de spécialités africaines…

Enfin, pour danser, ça se passe juste à côté sur la dalle Sisley. La grande scène a déjà accueilli en juillet Oxmo Puccino ou Rim’K, juste avant sa perf lors de la cérémonie d’ouverture, et il reste encore à l’agenda le concert du rappeur parisien Franglish, originaire du Togo et du Congo, le mercredi 7 août, et surtout une soirée de gala ce dimanche 4 août avec un plateau de stars sénégalaises composé du roi du mbalax Youssou « 7 seconds » N’Dour et du rappeur Dip Doundou Guiss.

Où ? 59 quai de la Marine, 93450 L'Île-Saint-Denis.

Quand ? jusqu’au 11 août.

Combien ? gratuit, concerts 20 € (5 € pour les habitants de L’Île-Saint-Denis).