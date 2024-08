Que se passe-t-il au Clubhouse 24, la fan zone VIP du Palais de Tokyo ?

“VIP, bienvenue à Paris-Orly”, chantait François Hardy. Pour ces JO, ce serait plutôt “VIP, bienvenue au Palais de Tokyo”. Le musée d’Art moderne, situé à proximité de nombreux sites, s’est mué en Clubhouse 24 durant la quinzaine pour recevoir les détenteurs de tickets “hospitalités”, ces packages qui proposent, en plus d’assister aux épreuves, des prestations VIP type visites, expériences, réservation dans un resto chic ou rencontres exclusives avec des sportifs.

Jusqu'à 990 €

Evidemment, ça coûte plus cher, mais apparemment pas tant que ça pour les fans motivés qui sont de plus en plus friands de ces prestations auparavant réservées aux clients fortunés et aux entreprises. Un VIPisation de la billetterie qu’on observe un peu partout comme dans les festivals de musique, avec zones réservées et accès backstage. Pour cette olympiade, c’est pour la première fois une entreprise unique, On Location France, qui s’occupe de toute la billetterie avec l’idée de l’ouvrir au grand public. Sur la plateforme de vente, pour 150 euros, on peut encore s’offrir une journée sur les épreuves de golf féminin, avec une vue “inégalable”, accès au salon et restauration. Pour la demi-finale de basket masculin, ce sera plutôt à partir de 475 euros (jusqu’à 990 euros en catégorie A), avec donc accès au Clubhouse 24, le point rendez-vous pour les hospitalités durant cette quinzaine.

L’aile ouest du Palais de Tokyo a été parsemée d’écrans géants, avec au centre la grande scène du Clubhouse 24 qui accueillera toute la journée des talks avec des athlètes et des invités d’honneur, des démonstrations sportives ou des concerts. Comble du luxe, il y a même des stations de VR pour se mesurer aux meilleurs athlètes du monde (presque) face à face. Profitez-en pendant que votre banquier est en vacances.

Où ? Clubhouse 24, Palais de Tokyo, tous les jours de 10h à 22h. Accès réservé aux billets hospitalités.