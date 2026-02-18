Ramadan 2026 : où aller fêter l’arrivée du ftour ?

Faurn



La pizzeria libanaise d’Alan Geaam bascule en mode buffet à volonté pour l’iftar. Contre 32 € par personne, vous pourrez vous régaler sans compter de soupes, d’houmous variés, de plats chauds et autres douceurs du chef… Ça ressemble à un bon plan ! Réservations conseillées.

Où ? 212, rue Saint-Martin, Paris 3e

© The Travel Buds

Fidèle à la tradition, Abdel Alaoui propose un menu spécial ftour aussi marocain que revigorant dans ses deux comptoirs souk et pop. Pour 32 €, autour du couscous vont orbiter brick au fromage, œufs au cumin, soupe harira et chebakia pour la touche sucrée… Et si un couscous, ça fait trop, il y a une version allégée avec le fameux sandwich kazdal (28 €).

Où ? 29, rue Saint-Georges, Paris 9e et 69, rue d’Aboukir, Paris 2e

© Lapuerta on the road

Pas de menu spécial durant le ramadan, mais une carte un peu étoffée où les amateurs de cuisine ouïghoure vont retrouver, en plus des plats habituels, du polo (riz sauté avec paleron et carottes), les laghmen (pâtes à la tomate) ou du qoruma chop (nouilles sautées au bœuf). Une façon de se dépayser tout en se requinquant !

Où ? 36, rue de Trévise, Paris 9e

© Ernest et Souad

En bas de l’hôtel Babel, le jeûne se rompt sans protéine animale ! Tarik et son équipe vont envoyer de la harira, des pains de semoule farcis à la kefta végétale ou des msemens en lamelles dans un bouillon de lentilles… À noter qu’il va y avoir des dimanches à thème : tunisien, palestinien, algérien. Surveillez l’Insta !

Où ? 3 rue Lemon, Paris 20e

© BMK Paris Bamako

Les frérots Djikine proposent une formule légère (9 €) pour rompre le jeûne : un jus de bissap, des dattes, une infusion au kinkéliba, puis une soupe au poulet et pois de niébé. Après ça, vous pouvez enchaîner sereinement sur l’un des meilleurs mafés de Paris !

Où ? 40, rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e ou 14 rue de la Fidélité, Paris 10e