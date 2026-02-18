Inscrivez-vous
Actualités

Ramadan 2026 : où aller fêter l’arrivée du ftour ?

Cinq adresses testées et approuvées pour casser le jeûne, mais pas son PEL

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Ftour
© Ernest et Souad
Faurn

La pizzeria libanaise d’Alan Geaam bascule en mode buffet à volonté pour l’iftar. Contre 32 € par personne, vous pourrez vous régaler sans compter de soupes, d’houmous variés, de plats chauds et autres douceurs du chef… Ça ressemble à un bon plan ! Réservations conseillées.
Où ? 212, rue Saint-Martin, Paris 3e

Choukran

Ftour
© The Travel Buds

Fidèle à la tradition, Abdel Alaoui propose un menu spécial ftour aussi marocain que revigorant dans ses deux comptoirs souk et pop. Pour 32 €, autour du couscous vont orbiter brick au fromage, œufs au cumin, soupe harira et chebakia pour la touche sucrée… Et si un couscous, ça fait trop, il y a une version allégée avec le fameux sandwich kazdal (28 €).
 Où ? 29, rue Saint-Georges, Paris 9e et 69, rue d’Aboukir, Paris 2e

Muqam

Ftour
© Lapuerta on the road

Pas de menu spécial durant le ramadan, mais une carte un peu étoffée où les amateurs de cuisine ouïghoure vont retrouver, en plus des plats habituels, du polo (riz sauté avec paleron et carottes), les laghmen (pâtes à la tomate) ou du qoruma chop (nouilles sautées au bœuf). Une façon de se dépayser tout en se requinquant !
Où ? 36, rue de Trévise, Paris 9e

Ernest & Souad

Ftour
© Ernest et Souad

En bas de l’hôtel Babel, le jeûne se rompt sans protéine animale ! Tarik et son équipe vont envoyer de la harira, des pains de semoule farcis à la kefta végétale ou des msemens en lamelles dans un bouillon de lentilles… À noter qu’il va y avoir des dimanches à thème : tunisien, palestinien, algérien. Surveillez l’Insta !
 Où ? 3 rue Lemon, Paris 20e

BMK Paris Bamako

Ftour
© BMK Paris Bamako

Les frérots Djikine proposent une formule légère (9 €) pour rompre le jeûne : un jus de bissap, des dattes, une infusion au kinkéliba, puis une soupe au poulet et pois de niébé. Après ça, vous pouvez enchaîner sereinement sur l’un des meilleurs mafés de Paris !
 Où ? 40, rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e ou 14 rue de la Fidélité, Paris 10e

