Le rappeur marseillais SCH annonce une date au Stade de France en 2027

Une première date au Stade de France pour le rappeur marseillais en forme de nouvel accomplissement d’une carrière lancée il y a plus de dix ans

Le S aura son Stade de France ! Dans une vidéo à la Mad Max publiée ce matin, SCH a annoncé un concert dans l’enceinte séquano-dionysienne le 24 avril 2027. « Le concert d’une vie », a-t-il précisé, pour lequel les préventes seront mises sur le marché ce vendredi 12 décembre à 11 h.

Une première à Saint-Denis pour lui

Une première date au Stade de France pour le rappeur marseillais – il rejoint une floppée de compères – en forme de nouvel accomplissement d’une carrière plus solide que la charnière Boli-Mozer lancée en 2015 avec sa mixtape A7. Depuis, Julien Schwarzer a profondément marqué le game (et au-delà), tant par ses expérimentations sonores, son flow, sa mafieuse tétralogie JVLIVS, ses gimmicks, son cultissime couplet introductif du morceau Bande organisée que par son attrait pour la mode.

Et on avoue avoir très hâte de voir ce qu’il nous réserve pour son entrée : lui qui au Vélodrome en 2023, avait fendu la foule comme Johnny Hallyday au Parc en 1993. Le S arrivera-t-il en hélicoptère comme l’idole des jeunes en 1998 ? Mathafack !

Quand ? Samedi 24 avril 2027.

Où ? Stade de France, 93 200 Saint-Denis.

Combien ? Lancement des préventes vendredi 12 décembre 2025, à 11 h (billetterie ici).