Red Bull Back2Beyond revient avec ses trois scènes et un casting de folie au Phantom à Bercy

Une soirée conçue comme un hommage à la culture soundsystem avec des stars de la bass music.

Après une première soirée en 2025 au Dojo de Paris, Red Bull revient avec son format Back2Beyond, un concept de back-to-back entre plusieurs DJ sur trois scènes. Cette fois-ci, c’est au Phantom, le giga-club posé la porte d’à côté de l’Accor Arena, que ça se passera le samedi 25 avril, avec une nuit de mix chapeautée par Greg, platiniste parigo-mauricien expert de la CDJ s’il en est.

Conçue comme un hommage à la culture soundsystem, qui a largement inspiré la culture club, la soirée abordera différents types de basses fréquences, entre l’Anglais Skream, en mode nostalgique en ce moment pour fêter les 20 ans du dubstep dont il fut l'un des pionniers, sa compatriote Sherelle, nouvelle sensation du breakbeat qui vient de remporter le MOBO Award de la meilleure artiste de musique électronique, et la Canadienne Bambii, qui envoie le dancehall dans le futur sur son dernier album Infinity Club II. On entendra aussi du dancehall du passé avec la présence en spécial guests du soundystem reggae vétéran de Londres Channel One, icône du carnaval de Notting Hill, et les Parisiens de Tweak Sound System.

Les quatre DJ se relaieront en duo sur trois scènes disposées en étoile, à hauteur de foule, sous le miroir mobile qui orne le plafond du club de 1 400 m2. Ça fait de la place, mais il ne faudra pas trop traîner pour prendre la sienne.

Quand ? samedi 25 avril, 23h-6h.

Où ? Phantom, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Combien ? 16-26 €.

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