Rencontrez Whoogy’s (et cassez la croûte) dans son premier pop-up parisien.

Whoogy’s, le créateur de contenus food avec nettement plus d’abonnés que de bonnets, délaisse Bruxelles pour Paris durant quatre jours ! Si les places pour ses dîners gastronomiques sont arrachées plus vite qu’un pantalon à scratch au salon du chippendale, il est encore possible de goûter sa cuisine dans sa « super supérette » ouverte sans réservation ni pause, de 11 h à 21 h, le samedi 19 et le dimanche 20 octobre. On pourra ainsi mordre dans du poulet frit, des tacos ou des grilled cheese (réalisés sous l’étroite surveillance de Whoogy’s), à accompagner de bières et de vins.

Et sur les étagères, vous pourrez trouver de la merch maison (tote bags, t-shirts, casquettes…), de l’épicerie de haute volée (sauce piquante, huile d’olive, épices…) et son dernier livre de recettes. Des séances de dédicaces sont prévues, mais armez-vous de patience !

Parisien expatrié à Bruxelles et ancien de la pub, Whoogy’s s’est lancé dans les contenus food sur YouTube en 2021 et a rapidement connu un succès fulgurant avec ses recettes populaires réalisées à partir de produits bruts. Aujourd’hui, il cumule plus d’1 million d’abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok. Et il aime le piment d’Espelette.