Corée, Japon, Taïwan, Philippines, Mali, Etats-Unis… Le poulet frit est devenu un pilon de la street food partout sur la planète. Et bien sûr, on en retrouve toutes les variantes à Paris, mégalopoule de la bouffe mondiale. Il faut dire que l’association du croustillant de la panure et du fondant du poulet met en général tout le monde d’accord ; et on raconte même que certaines personnes abusent la veille afin de s’assurer d’avoir une gueule de bois et donc une bonne raison de se payer des nuggets le lendemain. Chez Time Out, on ne juge pas, on se propose simplement de répondre à cette question brûlante : où trouver les meilleurs poulets frits de Paris pas loin de chez moi ? Attention, ici, pas d’adresse industrielle de colonel sudiste ici (dont on ne veut pas savoir ce qu’il faisait pendant la guerre de Sécession) mais uniquement nos artisans préférés du pané maison !