Rentrée littéraire 2025 : les coups de cœur des libraires parisiens pour Time Out

Avec ses centaines de sorties, rencontres et autres dédicaces, on l’entend arriver de loin, la rentrée littéraire. A l’heure des tops et recommandations, Time Out a pris le parti de célébrer les chevilles ouvrières qui font vivre les livres et la période : les libraires, avec cinq adresses qui ont de la personnalité, entre figure des bulles, repère arc-en-ciel, incontournable lieu indé et laboratoire sur la ville. Voici leurs coups de cœur de cette rentrée littéraire 2025 !

Le coup de cœur de Morgane et Lydie de la librairie Ici

Laura Vazquez, Les Forces, Editions du Sous-sol

“Au fond d'un bar lesbien : une porte. Puis une chute perpétuelle de monde en monde, où sectes mystiques, poésies et fantasmes s'agitent pour déployer la vertigineuse absurdité de tout ordre social. Sous ses airs de fable grinçante, Les Forces est une divine comédie contemporaine, qui, au cœur des ténèbres, interroge et exalte la puissance de vivre. La littérature y devient refuge et combat, espace d’exploration du monde et de ses marges. Laura Vazquez signe un deuxième roman d’une liberté rare, dans une langue si imprévisible et percutante qu'il est irrépressible de la lire à voix haute. Un souffle inoubliable.”

© Les Editions du sous-sol

Le coup de cœur de Philippe le Libraire

Hugues Micol, Mimésia, Futuropolis

“En un an pile, Hugues Micol a publié 400 pages de BD, passant de la fin de la Belle Époque en couleurs directes (Les Crieurs du crime, avec Sylvain Venayre chez Delcourt) à l'ère médiévale japonaise sublimée par son dessin puissamment expressif en noir et blanc (GariGari chez Cornélius) pour nous proposer à la rentrée Mimésia aux éditions Futuropolis, récit d'une lutte pour la survie d'une œuvre d'art dans un monde futuriste génialement inventé par l'artiste. Cet éternel dilemme de l'homme contre la machine, du combat pour la beauté face à la logique totalitaire, est aussi un hommage discret aux héros de BD d'antan.”

© Futuropolis

Le coup de cœur de Nicolas de Les Mots à la Bouche

Adrien Le Bot, Tu cherches quoi ?, Allia

“Malgré le développement international d’une culture gay avec ses lieux de drague et de consommation sexuelle (saunas, sex-clubs, backrooms dans les bars) depuis les années 1970, la culture du cruising qui la précédait n’a jamais disparu. Zones commerciales, aires de repos d’autoroute, parcs, forêts, toilettes publiques : de nombreux mecs ont toujours préféré le frisson de la drague en plein air dans des lieux connus seulement des initiés. Adrien Le Bot, artiste et anthropologue, explore méthodiquement ces lieux partout en France, depuis des années. Dans Tu cherches quoi ?, tout juste paru chez Allia, il donne la parole aux mecs qui fréquentent ces lieux de drague : les frontières de sexualité et de genre se brouillent, quels que soient l’âge, l’apparence et le milieu social. Le résultat est parfois inquiétant, souvent drôle, et toujours troublant.”

Les événements à ne pas manquer ? Vendredi 12 septembre : rencontre avec Adrien Le Bot. Vendredi 19 septembre : Laura Vazquez pour son roman Les Forces (Editions du Sous-sol) interviewée par Gorge (artiste et poète non binaire, auteur.e de Fatal*e ou l'impossible phantasme. Vendredi 26 septembre : rencontre avec Fatima Daas pour son deuxième roman, Jouer le jeu, paru chez l'Olivier.

© Editions Allia

Le coup de cœur d’Agathe du Genre Urbain

Victor Pouchet, Voyage Voyage, L'Arbalète/Gallimard

“Qu’elle est douce, cette balade en France ! Pourtant, ce n'est pas de gaité de cœur qu'Orso et Marie prennent la route. Ils fuient leur peine et leur impuissance. Mais le texte de Victor Pouchet n'est jamais triste. Il est doux, drôle malgré lui, tendre et follement libre. Un grand plaisir de lecture, sourire aux lèvres et petite pointe de jalousie au cœur, j'aurais aimé être de ce voyage avec Orso et Marie. Alors, vous montez aussi ?”

L’événement à ne pas manquer ? Jeudi 18 septembre : rencontre avec Johann Chapoutot pour l'adaptation en BD de son titre culte Libres d'obéir (Éditions Casterman), à 20h. Les infos de l'évènement par ici.

© Editions Allia

Le coup de cœur de Maxime de La Musardine

Fièvres, ouvrage collectif, Editions Dynamite

“Après cet été caniculaire, la fièvre continue avec ce beau roman graphique collectif, porte d’entrée moderne et accessible à tous.tes sur la bande dessinée érotique. Une manière de renouveler le genre par le prisme d’un regard féminin du désir. Pour cela, neuf artistes se sont réunis autour de l’œuvre d’Octavie Delvaux, autrice culte à La Musardine, pour mettre en images certaines de ses nouvelles. Autant de manières d’envisager l’érotisme et la sexualité, dans des styles et des univers foisonnants, à l’image de la diversité que ce collectif défend. On y retrouve quelques noms connus tels que Luigi Critone, Janevsky ou Chéri, ainsi que de jeunes artistes en devenir au style déjà affirmé.”

L’événement à ne pas manquer ? Mercredi 17 septembre : soirée de lancement de Fantasmes au féminin de Maud Serpin à partir de 18h30.