Actualités

Rétrospective 2025 : les plus belles pochettes d’album de l’année, selon Time Out Paris

Une liste forcément subjective qui réunit une pluralité de genres musicaux, de médiums et de pratiques artistiques. Sans oublier une haute valeur musicale ajoutée.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Di-Meh “NANANA”
© salucv
Tops des meilleurs albums de l’année, des meilleures chansons, des meilleurs featurings… Ok, mais on n’a pas vu beaucoup de tops des meilleures pochettes de disque. Alors, comme l’an dernier, on a décidé de faire le nôtre, avec des pochettes qu’on pourrait presque exposer au musée (ou au moins dans le salon en version vinyle). Une liste forcément subjective qui réunit une pluralité de genres musicaux, de médiums et de pratiques artistiques (photo, peinture, collage…). Sans oublier une haute valeur musicale ajoutée.

Plus de rétrospectives

Les dix films de 2025 que vous avez peut-être ratés

Avant que ne déboulent sur les écrans les longs métrages les plus attendus de 2026 (au hasard l’Odyssée de Christopher Nolan ou Aucun autre choix de Park Chan-Wook), voilà une petite liste des pépites que vous avez peut-être ratées en 2025. A regarder ici entre les cadeaux et la soirée du 31.

Les 50 sons qui ont fait l’année 2025

Dans la hotte des rétrospectives, place aux gros morceaux. En ces ultimes jours de l’année, on vous dévoile les 50 morceaux qui ont fait l’année 2025 selon nous. Notre fil d’Ariane ? Réunir les chansons qui ont traversé notre année en mêlant les auras d’artistes venant du monde entier et de toutes les chapelles musicales.

