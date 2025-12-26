Rétrospective 2025 : les plus belles pochettes d’album de l’année, selon Time Out Paris

Une liste forcément subjective qui réunit une pluralité de genres musicaux, de médiums et de pratiques artistiques. Sans oublier une haute valeur musicale ajoutée.

Tops des meilleurs albums de l’année, des meilleures chansons, des meilleurs featurings… Ok, mais on n’a pas vu beaucoup de tops des meilleures pochettes de disque. Alors, comme l’an dernier, on a décidé de faire le nôtre, avec des pochettes qu’on pourrait presque exposer au musée (ou au moins dans le salon en version vinyle). Une liste forcément subjective qui réunit une pluralité de genres musicaux, de médiums et de pratiques artistiques (photo, peinture, collage…). Sans oublier une haute valeur musicale ajoutée.

