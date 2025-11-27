Après Tyler, the Creator et les Cure, Rock en Seine annonce quinze nouveaux noms

Au menu ? Une salve qui sonne très rock et câline pas mal la nostalgie avec une tripotée de gros blases de groupes et artistes (quasi que des mecs) vétérans du circuit.

Troisième service pour Rock en Seine ! Après avoir gâté ses suiveurs en annonçant les venues de Tyler, The Creator et The Cure, le festival clodoaldien a lâché quinze nouveaux blases pour animer sa vingt-deuxième édition prévue du 26 au 30 août 2026.

Le rock et la nostalgie

Au menu ? Une salve qui sonne très rock et câline pas mal la nostalgie avec une tripotée de gros blases de groupes et artistes (quasi que des mecs) vétérans du circuit. Avec en file indienne : Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Interpol, Slowdive, The Black Keys, Kurt Vile & The Violators, Franz Ferdinand et Biffy Clyro.

Pas de panique, la nouvelle génération est aussi au rendez-vous : les deux grosses têtes du renouveau punk (au sens large) Turnstile et Amyl & The Sniffers, notre prêtresse locale de l’hyperpop Miki, les Mancuniennes de Lambrini Girls, la nouvelle future popstar ricaine Sombr, ou la Chicagoane adepte du RnB Ravyn Lenae.

Quand ? du 26 au 30 août 2026.

Où ? domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille-d’Honneur, 92210 Saint-Cloud.

Combien ? selon les jours et forfaits (billetterie ici).