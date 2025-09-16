Le festival Rock en Seine annonce les mythiques Cure en première tête d'affiche de leur édition 2026

Go(a)th en vue ! À peine refermée, l’édition 2024 de Rock en Seine relance déjà la machine : le festival vient d’annoncer la venue de The Cure pour clore sa prochaine édition, prévue du 26 au 30 août. Habitués aux concerts fleuves – aussi longs que les traits d’eye-liner de Robert Smith – les Britanniques retrouveront le parc de Saint-Cloud, où ils s’étaient produits en 2019. La billetterie ouvre ce mercredi 17 septembre à 17 h, avec un premier tarif "regular" fixé à 84 €. Commerce don’t cry.

Quand ? du 26 au 30 août 2026.

Où ? domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille-d’Honneur, 92210 Saint-Cloud.

Combien ? selon les jours et forfaits (billetterie ici).

