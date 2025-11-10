Paris

Mettez-vous au vert pour trinquer avec plus de quarante vignerons nature et une brochette de chefs internationaux !

Le Salon des Vignerons avec ses vins nature d’exception revient au Doyenné pour une 5e édition débordante

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Journaliste
Le Doyenné
© Le Doyenné
C’est toujours sous l’auguste charpente de la grande salle à manger du Doyenné que va s’installer pour la 5e année le Salon des Vignerons. Ce festival des vins nature (et des spiritueux propres) lancé par Shaun Kelly et James Henry, les tauliers de cette incroyable adresse végétale, donne l’occasion de croiser en vrai les viticulteurs qui ornent le livre de cave du restaurant. Vous allez ainsi pouvoir déguster les nectars d’Antoine Bouvet, d’Athénaïs de Béru, du Clos Tue-Bœuf ou du domaine Mosse, mais aussi explorer la Croatie (Vinas Mora), l’Italie (Emidio Pepe) ou l’Autriche (Gut Oggau). Bref, plus d’une quarantaine de domaines à (re)découvrir un verre à la main.

Des assiettes du monde 

Et auncune d’inquiétude, vous n’allez pas mourir de faim. Le casting international des chefs impressionnerait les plus blasés : Sertaç Dirik venu de Turquie, Adrien Witte du Chéri Bibi à Biarritz, l’Italien Fabio Delledonne de Bespiro en Émilie-Romagne, Sebastian Myers de Planque à Londres, Sam Lawrence du Bridges à New York et, last but not least, Dumbo, le plus parisien des burgers. Autant dire un bon dimanche !

Où ? 5 rue St-Antoine 91770 Saint-Vrain 
Quand ? Le 16 Novembre 2025 de 11h à 19h
Combien ? 20€

 

