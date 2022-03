Dumbo (Petites-Ecuries)

Time Out dit

4 sur 5 étoiles

Question burger, on croyait être revenus de tout depuis 2010 : des quadruples steaks équilibristes aux mini-buns noirs semi-gastro jusqu’aux versions franchouillardes au foie gras et confit d’oignons… Au point qu’on pensait le burger has been. C’était sans compter sur le flair de Charles Ganem et Samuel Nataf qui, en 2020, l’ont sorti des oubliettes de la hype pour le réhabiliter en version smash. Carton plein : cette épure du genre dans un pain soyeux chargé d’un steak écrasé comme une balle de tennis sous la raquette de Serena Williams est devenue la dernière toquade des foodies. Et Dumbo (du nom du quartier de Brooklyn) la coqueluche de l’Instafood.

Et de deux’mbo ! Le binôme vient de bisser son affaire autour de ce comptoir blanc où il faut attendre vingt minutes aux heures de pointe pour se faire poser devant soi ce buzzer qui se mange, garni d’american cheese, oignon, pickles, ketchup et moutarde (10 €). Un dwich où il fait bon remettre les dents, avec son son steak ultraplat qui pousse toujours aussi loin la réaction de Maillard, ce brunissement délicieux de la viande au contact de la chaleur. Nouveau ici, il existe en version végé (12 €) mais l’honorable patty de légumineuses, plus sec forcément, n’affole pas autant notre kiffomètre que la version carnassière. En appoint, de bonnes frites allumettes (3 €), du poulet frit le soir (6 €) et une trouvaille d’apple pie comme celui du McDo mais en bien mieux (3 €), le tout à pousser d’une bière maison à haut potentiel de buvabilité.