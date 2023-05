Samedi soir, observez les étoiles gratuitement depuis le toit du Quai branly

Vous n’étiez pas convié au Met Gala ? Pas grave. Le musée du Quai Branly vous invite à fouler un tapis rouge pour assister à sa Nuit des musées et profiter d’une soirée de stars. Littéralement : à la tombée de la nuit, le spot du 7e arrondissement s’associe à l’Association française d’astronomie et met à dispo des télescopes et des transats sur le toit pour observer les étoiles et chiller sous la Lune. Pour compléter ce joli programme, le street artiste Jordane Saget supervisera la création d’une fresque collective, des conteurs raconteront des histoires autour du ciel et des médiateurs proposeront des visites flash des deux expos en cours, Songlines et Ouvrir l’album du monde. Enfin, pour ceux qui veulent jouer les prolongations, rendez-vous dans le ciné du musée pour une série de projections de films aborigènes !

Où ? Musée du Quai Branly, 37 quai Jacques-Chirac, Paris 7e

Quand ? De 18h à minuit. Musée en accès libre et gratuit de 18h jusqu’à minuit (dernière entrée à 23h).

Combien ? Activités en accès libre dans la limite des places disponibles.