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Jusqu’à la fin de la semaine, la Philharmonie régale avec son festival pop Days OFF

La 16e cuvée du festival pop de la Philharmonie appuie encore sur le champignon avec six superbes affiches programmées jusqu’au 5 juillet

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Philharmonie
© William Beaucardet | Pendant un concert à la Philharmonie
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Encore une sacrée édition pour Days OFF. Alors qu’elle a commencé depuis quelques jours avec les concerts des Babyshambles, de Bianca Oblivion ou Juste Shani, la 16e cuvée du festival pop de la Philharmonie continue sur sa lancée avec six superbes affiches programmées jusqu’au 5 juillet.

Days Off, plus que jamais On

Tout en haut de notre roadbook, on retrouve les soirées du 2 et 3 juillet : tandis que la première célébrera la quintessence de l’avant-garde pop et le RnB 8.0 avec les Norvégiennes de Smerz et l’Américain Nourished By Time ; la seconde aura l’accent espagnole avec les venues du nouveau héros du flamenco Yerai Cortés et du duo catalan Tarta Relena dont les morceaux (chantés en catalan, grec ou latin) prennent l’allure de cantiques mystiques célébrant la Méditerranée.

Également à voir : la Nuit du Raï, une déambulation collective dans le musée la Musique imaginée par Sofiane Saïdi, un club flirtant avec mille genres au 5e étage de la Philharmonie, le concert de l’exploratrice de la pop électronique Clara Kimera en première partie de Tomora ou la folkeuse américaine Alela Diane en clôture, elle qui avait été présente lors de la première édition de Days OFF en 2026. Days Off, plus que jamais On !

Quand ? jusqu’au 5 juillet 2026
Où ? Philharmonie et Cité de la Musique, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e
Combien ? selon les concerts (billetterie ici)

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