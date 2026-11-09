Six tables où manger comme dans GTA VI

Poulet frit, cubano sandwich ou barbecue Art déco : les adresses parisiennes où explorer la cuisine de Miami avant l'arrivée du jeu vidéo le plus attendu de la décennie

Après New York (Liberty City) pour GTA IV puis un concentré de Californie du Sud (Los Santos) pour GTA V, Rockstar a donc décidé pour le nouvel opus de son modeste jeu indé à 1 milliard de dollars de retourner à Vice City (déjà explorée dans GTA I et III !) et ses environs, soit la modélisation de Miami et des Keys de Floride. En attendant la sortie imminente de ce GTA VI et la mise en pause de votre vie sociale, on vous propose de commencer dès maintenant votre immersion avec six tables qui régalent de cette cuisine du sud des États-Unis très particulière, bourrée d’influences des Caraïbes (et notamment des émigrés cubains fuyant Castro) et d’Amérique latine, mais aussi de la Louisiane voisine et de sa soul food. Et n’oubliez pas qu’avant de payer une addition, il faut vérifier que vous avez bien rempli votre jauge d’argent.

L’Arrêt by The Grey

© Alice Casenave Spécialités du sud des Etats-Unis

Après leur célèbre restaurant The Grey à Savannah, la cheffe étasunienne Mashama Bailey et son associé Johno Morisano ont repris ce bistrot typiquement parigot pour y présenter leur version de la cuisine du sud des États-Unis. Une gastronomie afrodescendante où se mélangent les burgers et les plats à base de gombos, d’épices ou de brisures de riz.

Où ? 36 rue de l'Université, Paris 7e

© Antoine Besse Cubano sandwich

Anciens travailleurs aux États-Unis, Bastien Lespagnon et Sophie Gex ont voulu rendre hommage à la cuisine de ce grand pays dans un des plus petits restaurants de Paris ! Comme son nom le laisse entendre, El Lechon (porcelet en espagnol) célèbre la cuisine latino-américaine des émigrés, plus précisément la street-food des trottoirs de Miami avec le cubano, un sandwich chargé comme Tony Montana à la fin de Scarface.

Où ? 17 rue Pierre Fontaine, Paris 9e

Melt Panthéon

© Axel Auréjac Intérieur Art déco

Vous objecterez que cette adresse de viande fumée et cuite lentement au barbecue évoque plutôt le Texas. Certes, mais la dernière adresse en date du groupe, fondé par les deux frenchies Jean Ganizate et Paul Loiseleur, apparait comme un bel hommage à l’Art déco « paquebot » de Miami avec ses rondeurs, ses lignes fuselées soulignées de néons. Du coup, on valide !

Où ? 64 Rue Monsieur le Prince, Paris 6e

© Emilien Camus Poulet frit

Si on devait identifier qu’un seul plat symbole du sud des États-Unis, ça serait sans aucun doute le poulet frit, cette pépite croustillante consommée à plein buckets. Et à Paris l’adresse référente dans le domaine reste Buck, cantine format couloir, chaises chromées et applique orange vintage ouverte dans le 11ᵉ par Balthus Levin, passé par le Servan, et Alexandre Slama, informaticien défroqué. Pas de complexe du dip, trempez le poulet dans leurs superbes sauces maison.

Où ? 25 Rue de la Forge Royale, Paris 11e

© Jamrock Chicken Jerk

Haïti, les Bahamas, la Jamaïque… Les diasporas caraïbéennes sont très importantes aux États-Unis et à Miami en particulier. À Paris, la cuisine des Caraïbes se montre assez rare. Heureusement, Jamrock de Kelly Schaal remonte le niveau avec notamment son jerk chicken, souvenir fumant de la rencontre, vers 1700, entre les esclaves en fuite dans les montagnes jamaïcaines et les Arawaks autochtones.

Où ? 16 Rue de Candie, Paris 11e

© Thomas Spault Chicken and waffles

Adresse pionnière de la soul food américaine à Paris, Gumbo Yaya, lancé par Lionel Maga-Chauvel, continue depuis 2014 de régaler son monde. Sa spécialité importée de Louisiane ? Le Chicken and Waffles : deux pièces de poulet frit servies avec une gaufre maison sur lesquelles on fait fondre du beurre. De quoi remplir sa jauge de calories pour la journée !

Où ? 3 rue Charles Robin, Paris 10e