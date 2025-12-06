Paris s’offre une nouvelle fois la première place au classement des 100 meilleures villes du monde

Pour la cinquième année consécutive, Paris décroche la première place du classement annuel des meilleures villes du monde établi par Euromonitor International.

Chaque année, les analystes de données de Euromonitor International passent au crible les villes du monde entier selon des critères clés (politique touristique, infrastructures, performances économiques, durabilité, santé et sécurité) pour établir le classement des 100 destinations urbaines les plus attractives de la planète. Leur liste 2025 vient tout juste de tomber.

Pour la cinquième année de suite, Paris domine le classement, portée par des scores particulièrement élevés en matière d’infrastructures et de politique touristique. La ville a prouvé sa capacité à absorber un trafic massif l’an dernier avec les Jeux olympiques, et elle a continué d’attirer les foules en 2025 : elle se hisse même au neuvième rang des villes les plus visitées, d’après les arrivées internationales.

Autant dire que c’est le moment idéal pour les touristes de (re)découvrir la Ville Lumière. Côté nouveautés, l’été verra une immense « œuvre caverneuse » investir son plus vieux pont (la meilleure chose à faire en 2026 selon Time Out). Sinon, pour un premier séjour, il suffit de se laisser porter par l’avalanche de musées et de monuments iconiques.

Paris a récemment décroché la troisième place d’un classement publié par le cabinet Resonance Consultancy, derrière Londres et New York. Pourtant, la capitale britannique ne figure même pas dans le top 10 d’Euromonitor International : elle atterrit en 18ᵉ position.

La médaille d’argent revient à Madrid. Malgré les tensions liées au surtourisme dans certaines villes espagnoles comme Barcelone, la capitale reste un voyage de choix qu’on vienne pour bien manger, pour se gaver de culture ou simplement pour profiter d’un soleil d’été qui ne flanche jamais.

Tokyo, la tentaculaire capitale japonaise, décroche le bronze. Cette mégalopole abrite aujourd’hui le quartier le plus cool du monde et récolte d’excellentes notes en matière d’infrastructures touristiques, notamment après l’annonce d’une vaste extension de son principal aéroport, Narita International Airport.

Les 10 meilleures destinations urbaines en 2025

Voici le top 10 des villes mondiales cette année, d’après les recherches d’Euromonitor International :