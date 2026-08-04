Inscrivez-vous
Recherche
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Sofia Coppola ressuscite Marie-Antoinette à Versailles dans une exposition événement

A la rentrée, Sofia Coppola et le château de Versaille nous ouvrent les portes du Petit Trianon, pour une plongée dans les coulisses du film le plus culte de sa génération.

Alix Leridon
Écrit par
Alix Leridon
Journaliste, Time Out Paris
Sofia Coppola fait revivre sa Marie-Antoinette à Versailles le temps d’une expo événement
© Andrew Durham | Sofia Coppola et Kirsten Dunst pendant le tournage de Marie-Antoinette
Publicité

Marie-Antoinette est de retour à Versailles. Celle de Sofia Coppola, aux robes meringuées et aux Converse lilas, qui rêvassait au rythme des Strokes ou d’Aphex Twin, vivait de champagne et de douceurs sucrées. L’icône de toute une génération, qu’on est tout ému de retrouver au Petit Trianon (refuge de la reine, où elle a résidé plusieurs années) à la rentrée, du 22 septembre 2026 au 24 janvier 2027. Vingt ans après la sortie du film, le château de Versailles et Sofia Coppola herself reviennent sur les coulisses du tournage dans une exposition protéiforme, qui risque de faire du bruit.

Costumes, accessoires, storyboards, photographies de plateau, archives inédites… Pour favoriser l’immersion, certains espaces seront reconstitués à l’identique, et des scènes du film projetées dans les lieux mêmes où elles ont été tournées. On a particulièrement hâte d’approcher de près les costumes originaux imaginés par Milena Canonero, récompensée à l’époque d’un Oscar, et les chaussures sur mesure, réalisées à la main par Manolo Blahnik. Ceux qui voudraient prolonger la fiction (au prix fort) peuvent d’ores et déjà booker leur nuit dans l’hôtel 5 étoiles du château, le très cinégénique Grand Contrôle. Les autres pourront se rabattre sur des brioches.

Où ? Petit Trianon, Château de Versailles.
Quand ? Du 22 septembre 2026 au 24 janvier 2027.
Combien ? À partir de 15€ (12€ en tarif réduit). 

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.