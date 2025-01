Soirée tannique et tonique pour l'anniversaire de notre adresse italo-vineuse préférée

Trente-six mois, ça commence à comté, comme on dit dans le Jura. Ça fait donc trois ans que Passerina, le bar à vins de Justine Prot dispense, dans son intérieur en croziflette et palissandre, des super assiettes italiennes associées à des quilles de compète sélectionnées par Antoine Collin, ce taulier qui fait rimer jurassien avec épicurien (c’est pas très compliqué, vous allez me dire).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cave à manger (@passerina_cave_a_manger_)

Ce samedi 18 janvier, à partir de 18 h, vous allez pouvoir vous régaler de trippa alla Roma, de pizza bianca à la porchetta, de pâtes fraîches à la volée et de solo de guitare de Giovanni Passerini (qui va traverser la rue) avant de partir en goguette vers le Panic Room pour prolonger la bamboche jusqu’à beaucoup plus tard. La musique ? Un mix trance et dub signé du vigneron suisse Matthias Orsett. Le vin à toutes les sauces !

Où ? 44 rue Traversière, Paris 12e

Quand ? samedi 18 janvier à partir de 18 h

Par ici pour trinquer dans d'autres bars à vins