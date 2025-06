Fête de la Musique 2025 : 3 événements gratuits à ne pas manquer sur la Petite Ceinture à Paris

Sur les rails de la Petite Ceinture, voici trois événements gratuits parmi les plus excitants de la Fête de la Musique : un festival avec la crème de la scène émergente, une soirée afro culte venue de Montréal et un plan techno de haute volée.

Un festival de la hype au jardin des Traverses

Le 21 juin, la Chope des Artistes se délocalise dans le 18e, et toute la hype avec elle. Le bar à vin le plus gouleyant du circuit investit le Jardin des Traverses pour y planter deux scènes sur lesquelles se relaieront une vingtaine de DJ et artistes provenant des plus fertiles vignes hip-hop, électroniques et afro. En huit heures, vous croiserez le chef de Boukan Records Bamao Yendé en B2B avec Mel V, la rappeuse Vicky R, son compère du 667 Norsacce, l’Helvète tonitruant Di-Meh, la DJ londonienne Tiffany Calver ou la productrice mixant afro, amapiano (et plein d’autres choses) Tysha Cee. Une Fête de la zik format festival.

Quand ? de 16h à minuit.

Où ? rue des Poissonniers, Paris 18e.

© Oumayma B. Tanfous.

La soirée afro culte de Montréal Moonshine débarque à la REcyclerie

À la REcyclerie, pleine lune québécoise pour l’arrivée de l’été. Pour sa Fête de la Musique, l’emblématique tiers-lieu de la porte de Clignancourt confie ses rails au tout aussi emblématique collectif montréalais Moonshine, point de repère depuis plus d’une décennie des sonorités afro-descendantes. Sur le flyer, aux côtés du chef de gare Pierre Kwenders, on repère le polisseur de la batida Vanyfox (ce genre typiquement lisboète entremêlant kuduro et électronique), la résidente Rinse locale Mel V ou le duo thermomixant bouyon et shatta Boutcha Bwa.

Quand ? de 18h à minuit.

Où ? 83 boulevard Ornano, Paris 18e.

Un open air techno sur les rails du Hasard Ludique

Rayon plans sur les rails de la Petite Ceinture, voici le ballast le plus électronique. Cette année, le Hasard Ludique se lie avec le collectif techno (au sens large) Kluster et le label Unfair pour une soirée à double détente. De 19 h à 23 h, les noceurs danseront gratuitement sur les BPM hard groove inoculés de funk du local Asaya ou de la résidente du crew Kluster Red Velvet, pour des flèches plus mentales. La permission de minuit validée, on grimpera dans le club avec une triplette de DJ 100 % meufs composée d’Albane, Hayashi et Sonia Michigan.

Quand ? de 19h à 5h.

Où ? 128 avenue de Saint-Ouen, Paris 18e.