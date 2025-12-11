Solidays annonce dix nouveaux noms avec Gims, Bigflo & Oli ou La Mano

Solidays a hier dévoilé dix nouveaux noms pour animer sa 28e édition, prévue du 26 au 28 juin 2026 à l’Hippodrome de Longchamp.

Nouvelle case dans le calendrier de l’Avent des festivals parisiens ! Dans le sillage de We Love Green, et après avoir déjà annoncé Orelsan en guise de concert de clôture, Solidays a hier dévoilé dix nouveaux noms (dont huit artistes masculins…) pour animer sa 28e édition, prévue du 26 au 28 juin 2026 à l’Hippodrome de Longchamp.

Une seconde salve à dominante rap francophone avec les grosses têtes Gims et Bigflo & Oli, les petits déjà grands du 19e La Mano et la Rvfleuse, le trio val-de-marnais L2B ou l’un des autres rookies de l’année Ino Casablanca. Sur le reste du flyer, on repère la Suédoise Zara Larsson et sa pop sous amphètes, la Franco-Brésilienne Luiza ou les DJs Mosimann et Nico Moreno.

Quand ? Du 26 au 28 juin 2026.

Où ? Hippodrome de Longchamp, 2 route des Tribunes, Paris 16e.

