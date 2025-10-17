Tame Impala sort son nouvel album « Deadbeat » : retour sur quinze ans d’une histoire singulière entre le groupe et Paris

Vendredi 17 octobre : cinq ans après « The Slow Rush », le groupe australien Tame Impala sort de sa tanière avec « Deadbeat ». Toujours poli par le charismatique leader Kevin Parker, ce cinquième album les voit osciller entre cette caractéristique pop psyché toujours aussi léchée et surtout des contrées toujours plus électroniques. Alors qu’ils seront en concert à l’Accor Arena le 3 mai 2026, on a voulu creuser le rapport du groupe à Paris, une ville loin d’être anodine pour eux.
Le batteur français a été recruté au Motel
Il y a trois ans, à l’occasion des quinze ans du feu Motel, on avait demandé aux patrons de nous raconter quinze anecdotes marquantes de leur comptoir. L’une d’elles concernait le groupe australien : « La fameuse histoire qui résume bien ce qu’on a voulu faire du Motel. Fin 2010, c’est au comptoir du bar que Kevin Parker rencontre Julien Barbagallo. Ils sympathisent, parlent musique et, quinze ans plus tard, Julien est toujours le batteur de Tame Impala. »
Le jardin du Luxembourg en pochette
La pochette de leur deuxième album, Lonerism, est une photo du jardin du Luxembourg. Prise depuis la place André-Honorat par Kevin Parker lui-même, elle a ensuite été retouchée par l’artiste Leif Podhajski. Sur le cliché, capturé à travers la grille, on distingue les pelouses bondées en plein été, les gens qui bronzent sur les chaises vertes, le Sénat, et, en premier plan, l’écriteau interdisant l’accès aux chiens. Pour info : le coin supérieur droit tout rouge provient d’une fausse manip de Parker lors du rembobinage de la pellicule.
Tame Impala a enregistré une session live sous la Géode
En 2015, en amont de leur passage à Rock en Seine, Tame Impala enregistre une session live pour Deezer au pied de la Géode, présentant pour l’occasion trois morceaux : deux issus de l’album tout juste sorti Currents et un autre tiré de leur disque Innerspeaker. Lunettes de soleil, pieds nus de rigueur pour Kevin Parker et décorum monumental : une session à écouter et à regarder comme un petit buvard de goûter d’été.
Kevin Parker a habité à Paris
Kevin Parker, leader et grand ordonnateur de Tame Impala, a vécu à Paris au début des années 2010. Sans visa et en galère pour trouver un logement, il a navigué entre le 6ᵉ arrondissement et « plusieurs autres coins de Paris », comme il le racontait au Monde en 2020.
Leur première date a eu lieu devant 380 personnes
26 août 2010 : Nicolas Sarkozy est encore président et a un casier vierge, les Bleus viennent de jouer les syndicalistes à Knysna, et Tame Impala donne son premier concert parisien au Nouveau Casino. Devant 380 personnes, les Australiens déroulent Innerspeaker, premier album devenu œuvre séminale du revival psyché alors en plein essor. Seize ans plus tard, le 3 mai 2026, ils joueront devant 20 000 personnes à l’Accor Arena. Les billets se sont écoulés en quelques minutes. Sacré parcours parisien.