Tame Impala sort son nouvel album « Deadbeat » : retour sur quinze ans d’une histoire singulière entre le groupe et Paris

La pochette de leur deuxième album, Lonerism, est une photo du jardin du Luxembourg. Prise depuis la place André-Honorat par Kevin Parker lui-même, elle a ensuite été retouchée par l’artiste Leif Podhajski. Sur le cliché, capturé à travers la grille, on distingue les pelouses bondées en plein été, les gens qui bronzent sur les chaises vertes, le Sénat, et, en premier plan, l’écriteau interdisant l’accès aux chiens. Pour info : le coin supérieur droit tout rouge provient d’une fausse manip de Parker lors du rembobinage de la pellicule.