5 spectacles à voir absolument au mois de mai 2025

Si le mois de mai fait le beau dans le domaine des ponts, il frime aussi particulièrement côté spectacles. Dans un dossier plus (spectacle) vivant que jamais, on a réuni nos favoris : du stand-up, du ballet, et une magistrale réinterprétation d’un classique de la dramaturgie locale.

Histoire d’un Cid, Jean Bellorini © Jacques Grison Bienvenue dans les jeux de l’amour. Jean Bellorini, dont les scénographies sont toujours aussi poétiques que les textes qu’il met en scène, s’attaque à Corneille. Dans sa variation autour du Cid, les amours contrariées de Rodrigue, Chimène et l’Infante se jouent sur le sol incertain — et favorable aux rebondissements — d’un château gonflable. Si les répliques cultes de la pièce sont conservées, le texte est réinventé et actualisé par les comédiens, qui, sur cette scène mouvante, sont à la fois eux-mêmes et leurs personnages. Du 15 mai au 15 juin au Théâtre des Amandiers, Nanterre. A Folia, "Marco da Silva Ferreira x Static Shot", Maud Le Pladec © Laurent Philippe Diptyque extatique. Le temps de trois soirées à la Villette, deux de nos chorégraphes préférés du moment partageront la scène de la Grande Halle avec des créations portées par les danseurs du Ballet de Lorraine. Deux pièces en forme de fête, signées Marco da Silva Ferreira et Maud Le Pladec : l’une mêlant folklore portugais et eurodance, l’autre explorant l’intensité d’un climax cinématographique à 130 BPM. Des ballets effrénés, captivants, qui risquent de vous donner envie de transformer l’essai en club en deuxième partie de soirée. Du 5 au 7 mai à la Grande Halle de la Villette, Paris 19e. Romancero Queer, Virginie Despentes © "Romancero Queer", Virginie Despentes Après l’adaptation de Vernon Subutex au Théâtre de l’Odéon par Thomas Ostermeier en 2022, Virginie Despentes a elle-même mis en scène sa première pièce en 2024, Woke, drolatique chant anti-réactionnaire écrit à quatre mains. En mai 2025, elle revient au plateau avec un texte en cours d’écriture, Romancero Queer, monté au Théâtre de la Colline. Si l’on ne sait encore rien du propos (même si le titre nous aiguille), on connaît déjà le casting – presque le même que pour Woke, avec la rappeuse Casey, le comédien Amir Baylly ou la drag-queen Soa de Muse. L’autrice serait-elle en train de constituer une troupe ? Du 20 mai au 22 juin au Théâtre de La Colline, Paris 20e. Coucou !, Moguiz

Maintenant qu’Instagram et TikTok sont devenus de vrais tremplins pour la scène, les Reels jouent les prolongations IRL. Pour le comédien Moguiz et ses truculents alter ego (vos pires et/ou meilleurs collègues de bureau, notamment), le baptême s’est fait au Petit Saint-Martin, où son premier spectacle est joué jusqu’au début de l’été. On y retrouve ses attachiants persos, mais pas que : Coucou !, c’est aussi l’occasion pour le public d’en apprendre un peu plus sur l’homme sous la perruque (et les faux crânes).

Du 2 mai au 28 juin au Petit Saint-Martin, Paris 10e.