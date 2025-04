10 spectacles hautement euphorisants à voir au printemps à Paris

Comme son titre ne l’indique pas, le nouveau one-man-show d’Alex Lutz évoque la mort de son père. À travers lui et son passé, c’est toute une génération qui est sondée par le comédien sur la piste du Cirque d’Hiver : celle des rockeurs passés au rang de « boomers ». Si le spectacle parle du deuil et du choc entre les générations, l’humour et la tendresse restent omniprésents. Un nouveau « seul-en-selle » éminemment poétique que l’auteur et réalisateur joue cette fois-ci avec non pas un, mais deux chevaux : Nilo et Saint-Trop.

Jusqu’au 27 avril au Cirque d’Hiver Bouglione, Paris 11e.