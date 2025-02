Strass, paillettes et boule à facettes... L'exposition "Disco, I'm Coming Out" débarque à la Philharmonie

Dans le sillage de ses brillantes rétrospectives disséquant l’histoire des genres musicaux, la Philharmonie inaugure, ce vendredi 14 février, une nouvelle expo qui célèbre le disco en long, en large et en paillettes.

"Disco, I'm Coming Out" : l'expo qui veut faire groover la Philharmonie

Du 14 février au 17 août 2025, les visiteurs suivront la piste de ce genre symbolique des années 1970. Pour baliser le terrain, la Philharmonie évoque les premiers jours (américains) du disco et sa filiation avec les combats politiques de la fin des années 1960 (affirmation des droits civiques et revendications gays et féministes). Le parcours s’intéresse ensuite à des artistes et groupes ayant défini les codes du genre, avec sur la pochette des noms comme Donna Summer, Chic, Giorgio Morder ou Grace Jones.

La curation, menée par Jean-Yves Leloup, Marion Challier et Patrick Thévenin, mixe des pièces grand public instagrammables et des éléments de contexte social pour présenter toutes les facettes de ce style musical trop souvent réduit à quelques tubes kitsch. On déambule donc entre sa naissance à partir de la soul américaine dans le cerveau de producteurs de génie, son rôle essentiel dans la culture club (née dans le Loft new-yorkais de David Mancuso à partir de 1970) et la fin de la fête avec l’autodafé de disques disco dans un stade de Chicago en 1979. Une petite décennie éclatante qui marque encore profondément la musique et l'art.

Quand ? du 14 février au 17 août 2025.

Où ? Philharmonie, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.