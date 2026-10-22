Les Strokes sont à Paris : on a résumé leurs 25 ans de carrière en 13 titres

Trois ans après Rock en Seine et six après l’Olympia, les Strokes sont de retour à Paris et débarquent à Bercy ce 22 octobre pour présenter Reality Awaits, leur septième album sorti cet été, et fêter 25 ans de carrière !

Apparus sur la mappemonde du rock au tournant du millénaire, les New-Yorkais aux dégaines de dandys bien peignés sont devenus les fers de lance du revival rock avec leur disque Is This It, vite suivi par Room on Fire et First Impression of Heart. Trois albums sur lesquels ils exposent et affinent leur garage tendance post-punk (ou l’inverse), sorte de précipité des scènes et groupes rock ayant marqué Big Apple dans les quarante dernières années, du Velvet Underground aux Ramones en passant par Television.

Le groupe fait ensuite des pauses plus ou moins longues, durant lesquelles certains membres vont voir ailleurs (genre Julian Casablancas avec l’escouade téléportée dans les 80’s The Voidz), et des albums plus ou moins inspirés. Dans leur dernier en date, Reality Awaits, l’ambiance est bien plus revendicative, contre l’IA ou le système capitaliste – oui, même les Strokes veulent abattre la citadelle –, avec en fil rouge cette voix du leader passée dans un laminoir autotuné pour un rendu assez dystopique.

Histoire de vous échauffer avant le concert, on vous glisse une playlist en 13 étapes pour retracer leur carrière. « Take it or leave it », comme ils disent.