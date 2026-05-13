Les terrasses éphémères parisiennes pourront ouvrir jusqu’à 23h cet été !

Et attention : « Le respect du règlement sera particulièrement attendu et surveillé » insiste la mairie.

Carte plus 1 heure pour les terrasses éphémères ! Alors qu’elles ont pris leurs aises depuis le 1er avril dernier, voilà que Le Parisien vient de révéler que les 4 500 terrasses éphémères auront, comme l’an dernier, la possibilité d’ouvrir jusqu’à 23h du 21 juin au 30 août.

« Le respect du règlement sera particulièrement attendu et surveillé »

Si le quotidien régional évoque le mécontentement d’élus d’opposition ou d’assos de riverains, il cite le courrier envoyé par la mairie centrale indiquant que « le respect du règlement sera particulièrement attendu et surveillé ».

Une lettre dans laquelle l’équipe d’Emmanuel Grégoire justifie cette prolongation, arguant qu’elle est « fortement plébiscitée par nos cafetiers, restaurateurs et commerçants », tout en permettant de « faire face aux fortes chaleurs en offrant des lieux de respiration, et ce, dans tous les quartiers de Paris ».