Les terrasses éphémères parisiennes pourront ouvrir jusqu’à 23h cet été !

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Et attention : « Le respect du règlement sera particulièrement attendu et surveillé » insiste la mairie.
Carte plus 1 heure pour les terrasses éphémères ! Alors qu’elles ont pris leurs aises depuis le 1er avril dernier, voilà que Le Parisien vient de révéler que les 4 500 terrasses éphémères auront, comme l’an dernier, la possibilité d’ouvrir jusqu’à 23h du 21 juin au 30 août.
Si le quotidien régional évoque le mécontentement d’élus d’opposition ou d’assos de riverains, il cite le courrier envoyé par la mairie centrale indiquant que « le respect du règlement sera particulièrement attendu et surveillé ».
Une lettre dans laquelle l’équipe d’Emmanuel Grégoire justifie cette prolongation, arguant qu’elle est « fortement plébiscitée par nos cafetiers, restaurateurs et commerçants », tout en permettant de « faire face aux fortes chaleurs en offrant des lieux de respiration, et ce, dans tous les quartiers de Paris ».
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