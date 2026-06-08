Thibaut Pinot invite une famille dans sa ferme pour le Tour de France 2026

Un jeu-concours pour partir à la campagne et vivre le Tour 2026 en immersion avec un champion

Le Tour de France attire toujours les foules. Et pas seulement sur les pavés de la butte Montmartre comme l’an passé. Les bords des routes de France ne désempliront pas lors de la prochaine édition de la course, dont le départ sera donné le 4 juillet à Barcelone pour une arrivée le 26 juillet à Paris.

Les réservations de logements sur Airbnb augmentent ainsi en moyenne de +155 % dans les environs d’une ville-étape. Une statistique à rapprocher du boum des réservations dans les territoires ruraux constaté en 2025 par la plateforme, qui propose de faire gagner un séjour à la campagne pour assister au Tour de France, lors de son passage le 17 juillet à Mélisey, en Franche-Comté, village natal de l’ancien cycliste professionnel Thibaut Pinot.

Troisième du Tour en 2014, champion de France du contre-la-montre 2016, Thibaut Pinot vit une vie paisible de retraité dans sa ferme à Mélisey depuis trois ans. Il propose de la partager avec une famille de six voyageurs pour un séjour gratuit de quatre jours et trois nuits, entre visite des animaux, barbecue et randonnée à vélo (électrique) sur les routes de campagne.

Cerise sur le tracteur, les gagnants du concours pourront assister à une étape du Tour de France de l’intérieur, à bord d'une voiture officielle et depuis un hélicoptère en écoutant les anecdotes de Thibaut Pinot. Pour participer, il suffit de se rendre sur la page de l'expérience sur Airbnb, de s’inscrire à partir de vendredi 19 juin 2026 à 10h, et de prier Jacques Anquetil.

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