Comme sorti d’AD Magazine, ce joujou hôtelier alangui sur les berges de Seine en jette un max ! On le doit à l’ami ricain Jordan Feilders – qui a roulé sa bosse (et son bun) avec le food truck Cantine California – et sa femme Tatiana Dupond. Ensemble, ils ont repris cette maison normande du XIXe siècle et ont pimpé les lieux avec une bonne dose de bon goût, bien aidé par l’architecte Gilles Tombeur : tableaux chinés, bois brut, béton ciré, granito italien et fleurs séchées pour accompagner les tomettes et le parquet d’origine. Pour le reste ? De l’espace à foison pour cocooner en famille : quatre chambres et plusieurs lieux de vie (avec option cheminée et piano) planquent dans la bâtisse principale, les annexes environnantes abritent trois chambres supplémentaires, le jardin (pommier, cerisier, cognassier, poirier…) s’étend sur 5 000 mètres carrés et le fleuve est le lieu parfait pour se déconfiner le corps et l’esprit. En bonus ? Une conciergerie à la carte où cocher au choix les services (prof de yoga, chef privé, coach sportif…). Sans oublier le must : la piscine d’eau salée chauffée d’avril à octobre!