Pour le première anniversaire des Jeux, Tiakola sera en concert gratuit ce samedi dans son fief de la Courneuve

Cœur festif des Jeux l’an passé, la Seine-Saint-Denis convoque le 26 juillet l’énergie olympique avec une soirée gratuite au parc Georges-Valbon à l'occasion de son événement Bel Eté solidaire. En tête d’affiche : Tiakola, qui revient jouer chez à la maison, lui qui a grandi dans la cité des 4000. Au programme aussi : la présence de médaillés olympiques et paralympiques, des animations toute la journée et un feu d’artifice final.

Après deux concerts à l'Accor Arena et sa chorale à Yardland, Tiako devrait encore faire une large revue de sa mixtape BDLM VOL.1 (ça veut dire « Bienvenue dans le milieu ») sortie en septembre 2024. Avec ce projet, Tiakola se pose comme le héraut de la mélo, un genre mêlant, grosso modo, la trap à des sonorités du monde entier (afrobeats, rumba congolaise…), fédérant aussi bien des tenanciers du game comme Niska et Hamza que des nouvelles têtes comme Genezio, Jolagreen23 ou Merveille. C’est pas dur, certains des titres de BDLM sont parmi les plus gros tubes du millésime 2024 comme le bondissant PONA NINI et sa choré déjà passée à la postérité.

Quand ? samedi 26 juillet 2025, à 21h.

Où ? parc Georges-Valbon, 55 avenue Waldeck-Rochet, 93120 La Courneuve.

Toujours plus de célébrations des JO

