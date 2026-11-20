Encore effondrés de ne pas avoir vu Tiakola à la Philharmonie hier soir ? Il est temps de sécher vos larmes, car l’esthète de la mélo a annoncé pendant le show qu’il y aurait « non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais plein de concerts à Paris l’an prochain ». Reste maintenant à savoir sous quelle forme : y aura-t-il une redite de ce Red Bull Symphonic orchestral ? Un concert à la Cigale avec des « sons 100 % dark », comme il l’avait évoqué dans un live vidéo ? Des dates au Stade de France, comme c’est désormais la norme dans le rap français ? Des passages dans des festivals ?

Quoi qu’il en soit, sans être devins, on peut parier que ce sera un sacré truc, comme hier où il a opéré une large revue d'effectif en version symphonique des titres de sa disco, entre morceaux de son séminal premier album Mélo, de sa période 4Keus, de sa mixtape BDLM et bien sûr de WpointM, son dernier album à l'allure de manifeste introspectif, tant personnel que formel : Tiakola rappe et chante sa vie, d'hier et d'aujourd'hui, le vertige entre les deux, ses racines congolaises, sa solitude, ses positions politiques (lui qui a hier appelé à voter LFI), la fierté du chemin parcouru, raconté par lui-même ou par son compère Niro. Spoiler : où que ce soit, les places vont s'arracher.