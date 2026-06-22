Une sauterie pendant laquelle il officiera en tant que MC flanqué de trois DJs, et qui devrait prendre la forme d’une fédératrice célébration de la melo.

Tiako est en mission. Le 25 septembre, le rappeur de La Courneuve sortira son tant attendu second album « WpointM », mais en attendant, il a prévu d’être à vos côtés tout l’été. Si son morceau « Mélo Décalé » est déjà en bonne place dans notre playlist, Tiakola occupera également le terrain des festivals, annonçant sa présence à Solidays ce dimanche 28 juin pour la première date de sa soirée « No M no party ».

MC Tiakola

Une sauterie pendant laquelle il officiera en tant que MC flanqué de trois DJs, et qui devrait prendre la forme d’une fédératrice célébration de la melo, ce genre hybridant, grosso modo, le rap aux sonorités du monde entier (afrobeats, coupé-décalé, rumba congolaise, dancehall…).

Mais c’est sans doute plus qu’une soirée qui vous attend tant Tiakola est une figure à part, un aimant pivot entre les genres et les générations, qui donne autant de la lumière aux nouvelles têtes (RnBoi ou La Mano sur son projet « BDLM ») qu’il rend hommage aux pionniers traceurs de route (Mokobé dans le clip de « Mélo Décalé »). Tout ça avec une sève de plus en plus revendicative dans ses morceaux et sa DA, de sa réappropriation du drapeau tricolore floqué 93 à son appel à YouTube à « monétiser les clips des artistes d’Afrique francophone ». Bref, Tiako est en mission.

Quand ? dimanche 28 juin 2026

Où ? Hippodrome de Longchamp, 2, route des Tribunes, Paris 16e.

Combien ? À partir de 59 € (billetterie ici)