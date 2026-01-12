Pendant la Paris Fashion Week, Time Out organise une soirée clubbing avec Chop Chop

Après avoir retourné le 11e avec sa block party chez Rori pendant la dernière Fashion Week, Time Out remet le couvert et passe à la vitesse supérieure : une première nuit clubbing en bonne et due forme, le 21 janvier au Badaboum.

Il fallait être là le 29 septembre dernier quand Time Out profitait du lancement de la Fashion Week printemps-été 2026 pour transformer la planque à pizzas Rori et ses abords en dancefloor éphémère. Les absents ont toujours tort et beaucoup nous ont demandé une redite, on a décidé d’exaucer leur souhait en faisant encore plus fort : le 21 janvier 2026, toujours en pleine Fashion Week, Time Out se maque avec l’équipe de Chop Chop et Hugo Mendoza, de la marque Awake, pour investir le Badaboum de 20h à 3h. Rien de moins que notre première soirée clubbing.

Une affiche de festival

Une noce qui investira tous les espaces du club de Bastille, entre bars à vin nature et cocktails dès 20h et une affiche bien dans son époque, inclusive, diverse, associant pionniers ayant posé les bases et nouvelles figures pavant d’ores et déjà leur héritage.

© Crusoé

Cette soirée, elle commencera par un triptyque de concerts d’artistes féminines avec K-Reen, légendaire pionnière du RnB local ; la MC star de la baile funk Deize Tigrona ; ou la Parisienne Bonnie Banane, polisseuse d’une si singulière pop. Ça aurait pu suffire à blinder le club, on a voulu y ajouter Bamao Yendé, chef du culte gang Boukan Records ; Fetva du label High Heal aux sets toujours éclectiques et percutants ; ou l’incontournable Andy 4000, vue dans Nouvelle École, dont les selectas slaloment entre sonorités hip-hop, afro ou caribéennes. Pour info, Andy fêtera ce soir-là son anniversaire, et l’an dernier, elle avait ramené Theodora en invitée surprise. Ça laisse rêveur.

Également sur le flyer ? Broodoo Ramses, expert pour mêler ambiances baile funk, footwork et mille autres choses ; le vieux loup des clubs parisiens Guillaume Berg, connu pour avoir bossé chez Bromance ou Off-White avec Virgil Abloh ; ou DJ Là-Bas, derrière le collectif chkoun is it ? aussi connue sous le nom de Canal Chouf, dont le premier livre Vie Mort Vie, a été validé par le prix Nobel de littérature Annie Ernaux en personne. Rien que ça. Vous l’avez compris, cette soirée, c’est plus qu’une soirée, c’est un manifeste et une histoire qui s’écrivent en dansant. Il faudra être là cette fois.

Pour prendre vos billets dont les tarifs débutent à 13 € (!), c’est par ici que ça se passe.

Où ? Badaboum, 2 bis rue des Taillandiers, Paris 11e

Quand ? mercredi 21 janvier 2026, de 20h à 3h.

Combien ? à partir de 13 € (billetterie accessible ici)