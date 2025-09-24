Toujours gratuit, l’Arte Festival célèbrera sa dixième édition à la Gaîté Lyrique

Le plus « 5 à 7 » des festivals (vous l’avez ?) fait son retour ! Les 24 et 25 octobre, l’Arte Festival déploiera les ailes de sa dixième édition dans la grande salle de la Gaîté Lyrique, rouverte il y a quelques jours après plusieurs mois de fermeture. Certes réduite à deux jours, cette cuvée n’en demeure pas moins garnie de doux arômes pop, électroniques ou indie rock.

James Blake à voir à l'œil

Sur la grille, un nom clignote très fort : un an après sa date solo au piano à la Seine Musicale, l’Anglais James Blake, esthète des fréquences électroniques (et d’autres choses) et producteur chéri des artistes hip-hop, fera son retour à Paris pour l’Arte Festival. Et avouons qu’avoir la possibilité de le voir à l’œil (oui, oui, le festival est encore et toujours gratuit) dans une salle à la jauge aussi réduite, c’est marteau.

D’autant que le reste de la troupe qui l’accompagnera a une bonne trogne avec les passages de la virevoltante violoniste et chanteuse Sudan Archives et son flow slalomant entre RnB, rap et expérimental ; WU LYF, groupe auréolé du statut de nouveau héraut du rock en 2011 avant de s’éclipser jusqu’au printemps dernier ; la Belge Camille Yembé et ses morceaux chevauchant les genres ; ou la poppeuse Silly Boy Blue. On finira en mentionnant Mac DeMarco, de passage pour présenter son dernier album Guitar à la veille d'une salle Pleyel complète, et dont les chiffres d’écoute semblent inversement proportionnels à sa créativité artistique. C’est gratuit, comme l’Arte Festival, et c’est bien ça le principal.

Quand ? Vendredi 24 et samedi 25 octobre 2025

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e

Combien ? Gratuit (sur réservation, en attente d’ouverture)