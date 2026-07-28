Tous les jeudis de l’été, le Palais de Tokyo ouvre ses expositions gratuitement aux Parisiens

Il paraît qu’il va faire chaud jeudi. Justement, le Palais de Tokyo vient de relancer ses Nocturnes d’été, qui permettent de voir gratuitement toutes ses expositions tous les jeudis soir, de 19h à minuit, jusqu’au 10 septembre.

L’occasion de découvrir la saison printemps-été du musée d’art contemporain intitulée Normes Corps, qui « déconstruit les récits dominants et interroge la place des corps minoritaires » à travers une dizaine d'expositions, entre les mythes revisités de Pauline Curnier Jardin, les sculptures charnelles de Cathy de Monchaux ou les archives féministes de Cheryl Marie Wade.

Et n’oubliez pas de faire un tour dans la Chambre des échos pour se remettre dans le mood Marty Supreme devant l’exposition Ping City.

Quand ? chaque jeudi jusqu’au 10 septembre 2026, 19h-minuit.

Où ? Palais de Tokyo, 13 avenue du Président-Wilson, Paris 16e.

Combien ? accès gratuit, sans réservation.