Tout savoir sur les fermetures de stations de métro et RER pendant l’été 2026

Photo de Louis Paulin sur Unsplash | Une rame de métro de la ligne 6

Pensez à bien regarder les solutions de substitution – notamment les bus – mises en place par le gestionnaire.

C’est un marronnier de l’été : à peine les grandes vacances commencent que le réseau ferré francilien voit poindre de nombreux travaux, entraînant les fermetures en cascade de stations de métro et tronçons entiers de ligne. Afin de vous mettre au parfum de ce qui vous attend au cours de cet été 2026, voici un récapitulatif de toutes les interruptions de trafic annoncées. Une lecture qui vous permettra d’accrocher le bon wagon.

Pensez à bien regarder les solutions de substitution – notamment les bus – mises en place par le gestionnaire.

Métro

Ligne 4



Jusqu’au 24 juillet 2026, fermeture de la ligne entre les stations Les Halles et Montparnasse-Bienvenüe.

Ligne 8



Du 22 juillet 2026 au 4 avril 2027, arrêt non desservi à la station République.



Du 20 au 27 août 2026, fermeture de la ligne entre les stations Balard et Concorde.

Ligne 12



Du 16 au 26 juillet 2026, fermeture de la ligne entre les stations Jules Joffrin et Concorde.



Les 19, 23, 26 et 30 août 2026, fermeture complète de la ligne à partir de 22 h.

© Ahtziri Lagardesur Unsplash Sièges dans le métro

Ligne 13

Jusqu’au 26 juillet 2026, fermeture de la station Châtillon-Montrouge.



Du 31 juillet au 17 août 2026, fermeture de la ligne entre les stations Saint-Denis Université et La Fourche.



Les 2, 16 et 30 août 2026, 13, 20 et 27 septembre 2026, 11 octobre 2026, 1er, 15, 29 novembre 2026 et 13 décembre 2026, fermeture complète de la ligne jusqu’à midi.



Du 6 au 9 août 2026, fermeture de la station Porte de Vanves.

RER

RER A



Jusqu’au 30 août 2026, arrêt non desservi à la station Nation. Les quais des lignes 1, 2, 6 et 9 restent accessibles.



Du 8 au 23 août 2025, fermeture de la ligne entre les stations Vincennes et Noisy-le-Grand-Mont d’Est.



Du 16 au 29 octobre 2026, fermeture entre les stations La Varenne-Chennevières et Boissy-Saint-Léger, dès 21 h 45.

© The Now Time / Unsplash Panneaux d'affichage d'horaires du RER

RER B



Du 25 juillet au 6 août 2026, fermeture entre les stations Gare du Nord et Bourg-la-Reine.



Du 25 juillet au 16 août 2026, fermeture entre les stations Gare du Nord et Mitry-Claye/Aéroport CDG2.



Du 7 au 16 août 2026, fermeture entre les stations Gare du Nord et La Croix de Berny/Robinson.



Du 17 août au 13 septembre 2026, fermeture entre les stations Gare du Nord et Denfert-Rochereau aux dates et horaires suivants :



Du 17 au 25 août 2026, tous les soirs de semaine à partir de 22 h 45.



Du 28 au 30 août 2026, toute la journée.



Du 11 septembre, à partir de 22 h 45, au 13 septembre inclus.

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