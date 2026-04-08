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On vous dit tout sur les premières infos de l’édition 2026 du Cinéma en plein air de la Villette

Le tout gratuitement et à raison de deux séances chaque soir de projection : une à 18h à la prog axée marmots ; l’autre à 21h.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
On vous dit tout sur les premières infos de l’édition 2026 du Cinéma en plein air de la Villette
© Thibaut Chapotot
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Au diable le printemps, en avant pour l’été ! Ce n’est pas nous qui jouons à saute-saisons mais l’ancestral Cinéma en plein air de la Villette qui nous a envoyé en exclusivité les toutes premières infos de sa 35e édition, qui aura cette année lieu du 22 juillet au 16 août dans son fief de la prairie du Triangle du grand parc du nord-est parisien. Le tout gratuitement et à raison de deux séances chaque soir de projection : une à 18h à la prog axée marmots ; l’autre à 21h.

La forêt en thème

Après avoir l’an dernier célébré la musique et la danse, ce millésime 2K26 creusera le thème de la forêt comme « lieu de contemplation, symbole, personnage à part entière et vecteur de message écologique. » Une thématique à l’allure de rhizome de l’extension ascendance biodiversité et animaux de 15 000 mètres carrés récemment inaugurée dans le parc.

L’affiche compte pour le moment sept longs-métrages : Okja, fable pour la cause animale réalisée par Bong Joon-ho ; Arrietty, le petit monde des chapardeurs, film estampillé Studio Ghibli d’Hiromasa Yonebayashi relatant un végétal et minuscule monde parallèle ; Le Règne animal de Thomas Cailley pour le pan fantastique ; ou Miséricorde, thriller rural d’Alain Guiraudie.

C’est tout pour cette première salve d’infos, espérant que le programme final comptera davantage de films réalisés par des femmes.

Quand ? du 22 juillet au 16 août 2026
Où ? Pelouse de la Villette, prairie du triangle, Paris 19e
Combien ? gratuit

On vous dit tout sur les premières infos de l’édition 2026 du Cinéma en plein air de la Villette
© Thibaut Chapotot

Liste des films confirmés

18h
Les Enfants loups, Ame et Yuki de Mamoru Hosoda, 2012
Arrietty, le petit monde des chapardeurs, d’Hiromasa Yonebayashi, 2011
Zarafa, de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie, 2012

21h
Le Règne animal, de Thomas Cailley, 2023
Miséricorde, d’Alain Guiraudie, 2024
Le Nouveau Monde, de Terrence Malick, 2006
Okja, de Bong Joon-ho, 2020

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