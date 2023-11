Toute la semaine, ce festival dédié aux musiques du monde entier va retourner cinq salles parisiennes

High five pour le Nyokobop ! Le raout du Hasard Ludique célébrant les musiques du monde dans toute leur diversité et ingéniosité est de retour du 14 au 18 novembre. Et nouveauté de ce cru 2023 (pour notre papier sur l'édition 2022, c'est par ici), le Hasard Ludique se maque avec quatre autres salles de la capitale pour un format un soir/une salle/une ambiance.

En guise de décollage, Nyokobop déboulera à la Gaîté Lyrique pour une noce qui mixera le R&B latino de l’Italo-Dominicaine Yendry avec le rebondissant rap du Français Sadandsolo. Dans la suite du plan de vol, il y aura une soirée LV2 Nigéria soul à Petit Bain où se relaieront Nonso Amadi et Lady Donli ; une nuit électronique au Hasard Ludique entre Egypte, Tunisie et Pays-Bas ; une fête reggaeton à la Machine du Moulin Rouge avec le média dédié aux cultures hispanophones JetLag ; et en clôture, une soirée électronique à la Station qui convolera entre les bidouillages anglo-ougandais du groupe Nihiloxica et acid psyché des frères ouïghours de None Sounds. Nyokobop, merci pour les miles et l’ouverture d’esprit !

Quand ? du mardi 14 au samedi 18 novembre 2023.

Où ? dans cinq salles à Paris.

Combien ? à partir de 14 €.